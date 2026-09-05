El ex primer ministro italiano Monti acusa a Vannacci de recuperar la "retórica fascista"

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Roma, 5 sep (EFE).- El ex primer ministro italiano y antiguo comisario europeo Mario Monti acusó este sábado al eurodiputado y líder de Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, de recuperar en su discurso "la retórica y el espíritu del fascismo", durante un duro cruce de posiciones entre ambos sobre el futuro de la Unión Europea.

"Combatiré hasta la última de mis energías su intento de reconstrucción de la retórica del fascismo", afirmó Monti al dirigirse a Vannacci, durante el Foro de Cernobbio, que reúne en Como (norte de Italia) a representantes de la política y la economía para analizar los principales retos europeos e internacionales.

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El ex primer ministro, de 83 años, aseguró que ve una recuperación de la "narrativa, la retórica y el espíritu del fascismo" en el discurso del exgeneral, y agregó que si tiene ocasión de impedir que Vannacci avance "por este camino", empleará para ello sus "últimas energías".

El cruce entre ambos se produjo durante un debate sobre el proyecto europeo, en el que Vannacci defendió una profunda reforma de la UE para devolver protagonismo a los Estados y reducir el carácter impositivo de las instituciones comunitarias, mientras que Monti reivindicó la integración europea.

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Monti, que también alertó contra el avance de los movimientos soberanistas, sostuvo además que el programa político de Vannacci vulnera en varios puntos la Constitución italiana y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

A su juicio, la aplicación de esas propuestas podría terminar llevando a Italia fuera de la UE, pese a que Vannacci rechaza esa posibilidad.

Vannacci defendió en su intervención una "Europa diferente" y criticó que la Unión haya priorizado la ideología frente a la competitividad. "En vez de un ReArm Europe habría sido más coherente tener un 'Reform Europe'", afirmó.

Autodefinida como una "fuerza de derecha patriótica e identitaria" asentada, según su propia definición, en los "valores de la civilización católica" y el "derecho romano", la organización de Vannacci sostiene un ideario de marcado carácter ultra.

Su programa incluye el rechazo al aborto y la eutanasia, formación militar en la educación pública y un endurecimiento de la política migratoria mediante un plan de "remigración". EFE