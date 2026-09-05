EEUU se atribuye la incautación de 16 toneladas de metanfetamina en Sinaloa, México

La Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) ha informado de que gracias a su investigación las autoridades mexicanas se han incautado de 16 toneladas de metanfetamina en el estado de Sinaloa, unas operaciones que "no habrían ocurrido sin la inteligencia y el trabajo de investigación de la DEA".
"En poco más de una semana las autoridades mexicanas han desmantelado ocho laboratorios importantes de metanfetamina con la colaboración de la DEA (...). Es la incautación más grande hasta ahora", ha resaltado el organismo estadounidense en un comunicado que destaca la "potencia" de la colaboración entre la DEA y México.
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Previamente, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, había informado de la incautación de las 16 toneladas de droga "en uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas sintéticas durante esta administración".
La operación está dirigida por la Marina mexicana con apoyo de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía federal mexicana. En la misma se desmanteló un complejo clandestino de 5.700 metros cuadrados, "el segundo laboratorio de metanfetamina más grande localizado" durante la presidencia de Claudia Sheinbaum, ha resaltado García Harfuch. El secretario ha subrayado que esta "operación internacional" se ha desarrollado "con pleno respeto a nuestra soberanía".
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Otros dos laboratorios clandestinos fueron descubiertos el 2 de septiembre en Corralejo y Corral Viejo, en Sinaloa, donde las fuerzas de seguridad se incautaron de 460 kilogramos de metanfetamina, precursores y químicos. En ninguna de las operaciones se ha informado de detenciones.