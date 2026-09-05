El embajador de EEUU en Israel visita una localidad en Cisjordania escenario de ataques de colonos

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El embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee, ha realizado este sábado una inédita visita a la localidad de Turmus Aya, en la Cisjordania ocupada, que recientemente ha sido objeto de hostigamiento y ataques por parte de colonos israelíes, en la que ha pedido a las autoridades israelíes que se haga cargo de la seguridad de la población cisjordana.

En su visita a la localidad situada al noroeste de Ramala, Huckabee se ha interesado por la situación local donde se da la circunstancia de que la mayoría de población tiene nacionalidad estadounidense.

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En el marco de la actividad, el representante estadounidense ha señalado que "el Gobierno israelí debe garantizar la seguridad y la protección de la población de Cisjordania", tras incidir en que su visita buscaba "conocer la situación en el terreno", según declaraciones recogidas por la cadena Al Jazeera.

Medios palestinos informan de que la visita se ha visto empañada por la irrupción de dos colonos israelíes que han entrado en la localidad y llegaron hasta solo 100 metros de donde se encontraba el embajador.

Pese a ser un fiel aliado de Israel, Huckabee se ha mostrado muy crítico con la oleada de ataques colonos en los territorios ocupados, incidiendo en que se tratan de "acciones terroristas israelíes".

La violencia de los colonos israelíes contra los palestinos en Cisjordania se ha intensificado en los últimos meses, a la par que el Ejército de Israel bombardeaba la Franja de Gaza.