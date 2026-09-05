Cinco años de cárcel para un surcoreano por espiar para Corea del Norte

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Seúl, 5 sep (EFE).- Un hombre surcoreano ha sido condenado en Seúl a cinco años de cárcel por espiar para Corea del Norte, recoge este sábado la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

El hombre, de 43 años, fue reclutado en 2021 por un agente norcoreano para recabar información sobre desertores críticos con Pionyang y sobre varios oficiales del Ejército surcoreano, a los que debía tratar de captar.

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El Tribunal del Distrito Central de Seúl destacó en su sentencia que la información relativa a los desertores norcoreanos debe protegerse para evitar que ellos o sus familias sufran daños.

Según Yonhap, el condenado recibió unos 660 millones de wones (alrededor de 423.000 euros) en criptomonedas para financiar sus actividades.

Entre otras cosas, el hombre contrató a una agencia de detectives privados para investigar a uno de los oficiales, y consiguió datos como su dirección de residencia o su unidad del Ejército.

También se acercó al líder de un grupo de desertores norcoreanos ofreciendo financiar sus actividades, y consiguió imágenes del grupo distribuyendo panfletos críticos con Pionyang.

El hombre ya fue condenado el diciembre del año pasado por el Tribunal Supremo por otro incidente relacionado con Corea del Norte. EFE