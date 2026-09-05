Cuatro muertos en un ataque ruso sobre Dnipró pese el alto al fuego temporal ordenado por Ucrania

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Al menos cuatro personas han muerto y cinco han resultado heridas en un ataque perpetrado por el Ejército ruso en la región ucraniana de Dnipró, situada en el este del país, durante la madrugada de este sábado y después del alto al fuego temporal ordenado por Kiev en medio de la visita de la delegación estadounidense para reanudar las conversaciones de paz.

Según ha informado el gobernador de la región, Oleksandr Hanzha, el Ejército ruso ha atacado con misiles, drones y artillería la región, dejando cuatro muertos y cinco heridos en la localidad de Kamianske. Asimismo, tres de los heridos han sido hospitalizados, uno de ellos en estado grave.

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Según Hanzha, una instalación industrial ha sido alcanzada horas antes de que las fuerzas ucranianas advirtiesen de que misiles balísticos rusos se dirigían hacia la localidad.

Este ataque se ha producido después de que Ucrania ordenase a sus tropas respetar un alto el fuego temporal mientras que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner viajaban a Kiev y Moscú para reanudar las conversaciones de paz. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, también afirmó que Ucrania se abstendría de atacar a Rusia durante las conversaciones.

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Si bien Kiev se ha abstenido de atacar refinerías y centros estratégicos rusos durante la noche, las sirenas antiaéreas también se han escuchado en ciudades de todo el país, según ha informado 'The Kyiv Independent'. Durante los ataques en Kiev y las regiones vecinas se ha destruido un edificio residencial, el cual ha dejado al menos a dos personas heridas.

Kiev viene denunciando una escalada militar en el conflicto, con la intención declarada de Rusia de mantener lo que considera una ventaja en la guerra antes de sentarse a negociar el fin de las hostilidades. Por su parte, las fuerzas ucranianas han incrementado durante las últimas semanas sus ataques con drones, en un intento de que se noten las consecuencias de la guerra en la propia Rusia.

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