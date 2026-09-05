Muere a los 71 años Camilo Escalona, expresidente del Senado y figura histórica del socialismo chileno

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El expresidente del Senado de Chile y una de las figuras socialistas más importantes del país, Camilo Escalona, ha fallecido este sábado a los 71 años de edad tras varios meses luchando contra un cáncer de próstata.

Así lo ha anunciado el propio Senado, a través de un comunicado oficial difundido por redes sociales, en el que se ha definido a Escalona como un "aporte al proceso de consolidación democrática" del país y "una figura relevante del quehacer parlamentario y del fortalecimiento de la democracia chilena".

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"Su historia personal y política estuvo marcada por un compromiso permanente con la democracia, la participación ciudadana y la vida pública nacional. Su aporte al proceso de consolidación democrática de Chile y a la construcción de acuerdos en distintas etapas de la historia reciente del país constituye un legado ampliamente reconocido", reza el comunicado.

Por su parte, el presidente de Chile, José Antonio Kast, ha lamentado su fallecimiento y ha reconocido en él "a alguien que ejerció su liderazgo de manera clara y directa", pese a estar en "veredas políticas opuestas".

"Dedicó su vida a defender sus convicciones y las sirvió desde las instituciones de la nación ejerciendo como diputado, senador y Presidente del Senado", ha añadido el mandatario.

Al otro lado del espectro político, el expresidente e izquierdista Gabriel Boric, ha recordado al socialista "haciendo lo más difícil que era organizarse cuando en ello se arriesgaba la vida" durante la dictadura chilena.

"Lo leo en los primeros años de la transición, empujando los límites que imponían los poderes fácticos que siempre enfrentó. Lo recuerdo cuando nosotros éramos jóvenes, con esa mezcla de enojo y comprensión a nuestras críticas. Lo veo apoyando firmemente a nuestro gobierno, cuando hubiese sido más fácil tomar palco. Ayer, en compañía de su compañera Jimena me despedí de él, y le prometí que las nuevas generaciones iban a saber de su lucha y compromiso, porque gracias a él y su generación nosotros estamos aquí", ha escrito.

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Escalona, quien hasta el momento ostentaba la secretaría general del Partido Socialista de Chile, se había alejado de la vida política en los últimos meses tras sufrir complicaciones de salud derivadas de su lucha contra el cáncer de próstata.

Camilo Escalona ha sido una de las figuras clave de la política chilena de las últimas cuatro décadas debido a su rol en la articulación de la centroizquierda, impulsando una renovación que abandonó la lucha armada y que fomentaba la democracia representativa y los derechos humanos, la reunificación del Partido Socialista (PS) y el sostenimiento institucional durante la transición democrática.

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