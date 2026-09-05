Carlos Alcaraz: "Estoy recuperando bastante bien, que es lo que me preocupaba"

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El tenista español Carlos Alcaraz dejó claro que es "difícil comparar" cual es su nivel actual respecto al que tenía antes de parar por la lesión de muñeca, pero aseguró que está sorprendido sobre todo e que esté "recuperando bastante bien" tras cada partido en el US Open, donde ahora le tocará medirse en octavos con un rival "muy talentoso" como el estadounidense Tommy Paul.

"La verdad es que es difícil comparar, pero me estoy sintiendo cada vez mejor. Me estoy sintiendo muy bien en pista, físicamente me estoy encontrando muy bien, muy cómodo y estoy recuperando bastante bien, que eso es lo que más quizá me preocupaba después de los partidos", señaló Alcaraz en rueda de prensa tras el partido ante el chino Yibing Wu.

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El campeón de siete 'grandes' explicó que "después de cuatro meses sin competir", cuando uno compite en un partido, "al día siguiente o justo después, puedes sentirte muy tenso y tu cuerpo puede sentirse muy tenso". "Pero eso no me ha pasado, así que me ha sorprendido la forma en que me siento y la forma en que me recupero después de cada partido. Estoy muy contento de poder rendir al máximo después de cada partido porque mi expectativa al venir aquí era algo así como 'Bueno, veamos cómo va' y estoy contento con todo lo que está pasando ahora mismo", subrayó.

El murciano puntualizó que "también cada oponente es un mundo". "Hoy creo que he cometido muchos errores no forzados, pero al mismo tiempo es porque él me ha forzado y me exigía querer forzar más la máquina de la cuenta, pero en términos de golpear la bola, creo que he golpeado muy bien y me he sentido muy cómodo. Estoy mejor de lo que me pensaba, pero comparar con antes de la lesión es complicado", advirtió.

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Sobre sus enfados durante la irregular segunda manga, el de El Palmar lamentó que dejase "volver" al partido a su rival. "No he aprovechado muchas oportunidades que he tenido y en muchos momentos ha habido muchos puntos donde he cometido errores tontos, que realmente no tocaban, con malas decisiones y eso es lo que me ha generado un poco de frustración, sobre todo en el segundo", confesó.

"Al final, son nervios de que crees que el otro cada vez ves que está jugando mejor y que las oportunidades que cada vez te va costando más, pero la verdad que estoy contento de que al final nos hayamos calmado, hayamos visto las cosas con claridad y hayamos podido salvarlo bien", añadió al respecto.

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En este sentido, recalcó que debe llevarse "lo positivo de todo". "En este caso hay que aprender de ese momento en el que hayamos tenido un poco de frustración más de la cuenta. Son momentos en el partido difíciles de gestionar, pero luego fuera cuando lo ves con otra perspectiva te ayudan de cara a las siguientes rondas, en lo que tienes que mejorar, cómo tienes que jugar de ciertos puntos, manejar las emociones e intentar elegir el mejor golpe en ese momento", reconoció.

"Se puede decir que fue bastante fácil, pero para mí, y por cómo me sentí en la pista, fue realmente duro y muy exigente físicamente y en términos de tenis. Siento que cada punto, cada juego, tuve que ganármelo, y creo que es una forma de mantenerme concentrado e intentando dar lo mejor de mí en cada situación del partido", prosiguió Alcaraz.

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Preguntado por cómo ha llevado este tiempo fuera de las pistas, admitió que no es "de los que no necesitan jugar muchos torneos" y que prefiere "tener ese tiempo para descansar y prepararse bien mentalmente para los torneos". "Por eso decidí que probablemente en el futuro me tomaré descansos porque quiero sentirme bien preparado para los 'Grand Slam' o los Masters 1000, sólo quiero disfrutar al máximo porque a veces, jugando muchos torneos semana tras semana, siento que no juego con alegría", remarcó.

Finalmente, el español se refirió a su próximo rival, el estadounidense Tommy Paul, "un jugador muy talentoso, muy difícil de afrontar". "Creo que su estilo es muy peligroso para todos en el circuito. La forma en que juega, en que golpea la pelota, es muy complicado dominar la pelota y los puntos", detalló.

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"Es un poco difícil jugar contra él, pero tengo muchas ganas de jugar contra él otra vez, es una persona muy agradable. Va a ser muy divertido de ver y de jugar, así que estaré listo y tengo que estar al cien por cien", sentenció al respecto.