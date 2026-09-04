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Al menos dos muertos en un ataque con drones israelíes en el sur de Líbano

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Al menos dos civiles han perdido la vida en la tarde-noche de este viernes como consecuencia de un ataque con drones de las fuerzas israelíes en el sur de Líbano, según ha informado la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (NNA).

La agresión ha tenido lugar en la ciudad de Kfar Rumman, en el distrito de Nabatieh, cuando un dron de combate israelí ha impactado sobre dos jóvenes que viajaban en motocicleta en las inmediaciones del edificio de la Orden de Ingenieros y Arquitectos, falleciendo ambos en el acto.

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De acuerdo con la NNA, los servicios de emergencia acudieron al lugar del incidente y trasladaron los cuerpos de las dos víctimas a un hospital local, mientras efectivos del cuerpo de Bomberos extinguían el incendio originado en la motocicleta.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han presentado este ataque como la respuesta a una agresión previa del partido-milicia chií libanés Hezbolá, en lo que han definido como una "flagrante violación (de su territorio) por parte de la organización terrorista".

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"Terroristas de la organización terrorista Hezbolá lanzaron esta noche temprano un dron hacia las fuerzas del FDI que controlan el área de seguridad en el sur de Líbano", han anunciado las FDI en una publicación en redes sociales, antes de notificar que "el Ejército israelí está atacando ahora en respuesta en el sur de Líbano".

Las fuerzas israelíes, que han reconocido no haber registrado bajas entre sus líneas, han advertido además de que el Ejército hebreo "continuará operando en el espacio de seguridad para eliminar cualquier amenaza contra los ciudadanos del Estado de Israel y a (sus) fuerzas" armadas.

"El Ejército israelí está actuando ahora y también actuará en el futuro con fuerza frente a los intentos reiterados de la organización terrorista Hezbolá de dañar a nuestras fuerzas", concluye el mensaje castrense israelí.

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