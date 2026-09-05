Alcobendas y el Sousense disputarán la I Copa Ibérica de fútbol no profesional

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La Federación de Fútbol de Oporto y la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM), representada por su presidente Paco Díez, han presentado este sábado en la ciudad de Gondomar la I Copa Ibérica de fútbol no profesional, que enfrentará al campeón español, el Rayo Ciudad de Alcobendas, con el campeón portugués amateur, el Sousense de Porto.

El partido se disputará el próximo día 27 (12.00 horas) en la nueva Ciudad Deportiva de la RFFM, ubicada en Torrejón. Un encuentro que fue presentado en un acto en la ciudad de Gondomar, y al que asistieron el presidente de la RFFM, Paco Díez, el presidente de la Federación de Oporto, José Manuel Neves, el presidente del comité de árbitros de la RFFM, José Luis Lesma, y el presidente del comité arbitral de la RFEF, Francisco Soto.

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Paco Díez destacó en el acto de presentación la importancia de la alianza entre ambos países de la Península Ibérica en el ámbito del fútbol no profesional: "La fraternidad que une España y Portugal es algo que debemos demostrar cada día, y esta unión nos hará aún más fuertes en el fútbol amateur. Espero y deseo ver a muchos aficionados en Torrejón el día 27. Intentaremos recibir a nuestros amigos portugueses tal y como nos han recibido aquí".

En el discurso de apertura, José Manuel Neves señaló que el objetivo pasa por promover "el intercambio entre clubes, directivos, entrenadores y demás agentes del fútbol". "A fin de cuentas, está cerca el Mundial en el que Portugal y España van a estar juntos en la organización y estos dos clubes campeones van a representar, en el campo, la unión que existe entre la Federación de Fútbol de Madrid y la Asociación de Fútbol de Oporto, pero también entre España y Portugal", concluyó.

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