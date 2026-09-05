Aitana conquista Barcelona en el primero de sus cuatro conciertos en el Palau Sant Jordi

Aitana durante su primer concierto en el Palau Sant Jordi EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Aitana ha vuelto a hacer historia en su tierra. La cantante ha protagonizado este viernes el primero de los cuatro conciertos que ofrecerá en el Palau Sant Jordi de Barcelona, una cita muy especial para la artista, que no ha podido ocultar la emoción de actuar ante un público tan cercano. Desde el comienzo del espectáculo, con su característica entrada sobre una cama y acompañada por su cuerpo de baile, la catalana se ha entregado por completo a sus seguidores, que han coreado sus canciones desde los primeros minutos.

Durante la noche, ha tenido numerosos gestos de complicidad con el público y ha recordado sus orígenes. La joven ha explicado que cuando era pequeña soñaba con convertirse en cantante y se imaginaba sobre un escenario diciendo: "¡Bona nit, Barcelona!", por lo que poder hacerlo ahora frente a miles de personas supone cumplir un sueño. También ha hecho referencia a su trayectoria en el Palau Sant Jordi y a lo que significa para ella regresar a Barcelona, donde comenzó todo. Especialmente divertida se ha mostrado al recibir una pancarta con una fotografía suya vestida con la equipación del Barça, equipo del que ha confesado ser seguidora desde pequeña.

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La conexión con sus fans ha sido constante durante el concierto. Aitana ha pedido que le enseñasen las pancartas que habían preparado y ha recibido numerosos regalos, flores y dibujos, además de una bandera de Sant Climent de Llobregat, su pueblo, que le ha hecho especial ilusión. Visiblemente emocionada, también ha bajado entre el público para saludar a sus seguidores y, en uno de los momentos más espontáneos de la noche, ha permitido que un grupo de fans subiese al escenario para bailar con ella y hacerse un selfie antes de que el equipo de seguridad les acompañase de nuevo fuera.

La cantante también ha protagonizado algunos de los momentos más intensos de la noche, entre canciones, coreografías y un ambiente marcado por el calor que hacía en el recinto. Con un pequeño ventilador en la mano y abanicándose durante uno de los momentos del espectáculo, Aitana ha continuado entregándose a un público que no ha dejado de acompañarla. Además, ha reservado un espacio para interpretar temas especialmente importantes para ella dentro de Cuarto Azul, explicando que algunas canciones adquieren un significado diferente dependiendo del momento vital y que hay ocasiones en las que también es necesario darles su propio espacio.

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Por otro lado, antes de despedirse de esta primera noche en el Palau Sant Jordi, ha querido acordarse de quienes han hecho posible el concierto y, especialmente, de sus seres queridos. La artista ha agradecido la presencia de sus padres, de su familia y de sus mejores amigas, que han viajado desde su pueblo para acompañarla, dedicando una mención especial a una de ellas, que acaba de ser madre y aun así no ha querido perderse la cita. Con el público entregado, las luces apagadas y miles de móviles iluminando el recinto, Aitana ha puesto el broche a una noche muy especial que supone solo el comienzo de sus cuatro citas en Barcelona.