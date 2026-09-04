Agencias

Trump acusa a los demócratas de querer que EEUU "pierda la guerra" en Irán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado a la oposición demócrata por querer que el país "pierda la guerra" en Irán, antes que su Administración gane el conflicto, cuando se superan los seis meses de guerra y tanto las hostilidades como las negociaciones están en un 'impasse'.

"Los lunáticos de la izquierda radical, los tontócratas y los comunistas preferirían que perdiéramos la guerra en Irán antes que el presidente Donald Trump ganara la guerra para Estados Unidos", ha asegurado en un mensaje en redes sociales en el que busca cerrar filas respecto al conflicto iniciado por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

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De este modo, ha afirmado que los contrarios a su Administración desean una derrota militar en Irán. "En otras palabras, prefieren que perdiéramos a que ganáramos. Se trata de personas muy enfermas", ha afirmado, incidiendo en que les ciega lo que ha denominado el "síndrome anti-Trump".

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