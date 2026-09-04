Varias mujeres expulsadas de un discurso del líder ultraderechista británico, Nigel Farage

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Birmingham (R.Unido), 4 sep (EFE).- Varias mujeres fueron expulsadas este viernes del congreso anual de Reform UK en Birmingham (centro de Inglaterra) por increpar a su líder, Nigel Farage, durante su discurso, que comenzó con retraso debido a una alerta de seguridad de la que no se dieron detalles.

El abarrotado auditorio respondió con abucheos cuando las mujeres fueron aprehendidas por los guardias de seguridad después de interrumpir su intervención con gritos.

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"Tenemos a chilladoras", bromeó Farage, que admitió que su alocución había empezado de forma accidentada.

Previamente, el líder compareció ante los delegados con retraso, mientras agentes investigaban una supuesta alerta de seguridad cuya naturaleza no se precisó.

Cuando se restableció la calma, Farage insistió en que la formación populista de derechas "no recibió dinero ilegal" y él "no ha infringido la ley", después de que anoche el canal Channel 4 revelara nuevas acusaciones de financiación irregular.

Antes de su discurso, intervino ante los militantes el presidente de la ultraderechista Agrupación Nacional francesa, Jordan Bardella, quien expresó su apoyo al político británico y pronosticó que será el próximo primer ministro.

Farage y Bardella firmaron además un memorando de entendimiento por el que las dos formaciones se comprometen, si llegan al poder, a cooperar para impedir el cruce de inmigrantes en botes de forma irregular por el Canal de la Mancha, entre Francia e Inglaterra.

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