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Isabel Coixet, Premio Antonio de Sancha 2026 de los Editores de Madrid

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La Asociación de Editores de Madrid (AEM) ha otorgado el Premio Antonio de Sancha 2026 a la directora, guionista y escritora Isabel Coixet en su 30ª edición por "contribuir de manera decisiva a acercar los libros y la creación literaria a un amplísimo universo de espectadores".

Así, han destacado que Coixet "ha tendido un puente excepcional entre la literatura y el gran público, tanto en su faceta de autora de libros y artículos de prensa como a través de sus adaptaciones cinematográficas de obras como 'La librería', 'Un amor', 'Elisa y Marcela. Amigas y amantes' y 'Tres adioses'".

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Además, los editores han puesto en valor "su defensa constante de las librerías como espacios de encuentro, ocio y resistencia cultural, su compromiso con la difusión de la lectura y, especialmente, su capacidad para situar los libros en el centro de la conversación pública; que hace de ella una de las grandes embajadoras de la lectura en España".

Por su parte, Coixet ha agradecido este reconocimiento, que ha definido como un gesto "de una generosidad insospechada" para después afirmar que no ha hecho "nada heroico con los libros".

"No he rescatado ninguna biblioteca de un incendio. Lo único que sé hacer, lo que llevo haciendo desde antes de saber muy bien por qué, es ponerle a alguien un libro en las manos y quedarme mirándolo con una ansiedad indecente, como quien espera el fallo del jurado en un concurso de tartas de manzana", ha añadido en un comunicado.

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Para la cineasta, lo que ocurre cuando le das a alguien un libro que te ha cambiado es difícil de describir "sin ponerse un poco ridícula". Según ha explicado, "durante unos días los dos habitáis el mismo país, uno pequeño y secreto, con sus chistes privados y su clima particular. Regalar, recomendar, compartir un libro es la manera más práctica y más bonita que he encontrado de decirle a otro: mira, esto es lo que llevo dentro, dime si a ti también te pasa".

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