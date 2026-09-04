Lenovo amplía sus equipos personales y empresariales con nuevos modelos que apuestan por el color y la IA híbrida

04/09/2026 ThinkCentre X Ultra POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA LENOVO

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Lenovo ha presentado una nueva cartera de tecnología personal y empresarial, con nuevos equipos Yoga y ThinkCentre con los que avanza en la integración de la inteligencia artificial en las operaciones, y ha anunciado la llegada de su IA personal Qira a más dispositivos.

La firma tecnológica ha celebrado Lenovo Innovation World en Berlín, en el marco de IFA 2026, donde ha mostrado cómo su estrategia de IA híbrida está pasando de la visión a las experiencias prácticas entre dispositivos, infraestructura, servicios y los momentos cotidianos que los conectan.

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Esta estrategia se materializa en la idea de "una IA personal, múltiples dispositivos" con tecnología empresarial que ayuda a las organizaciones a convertir los datos en conocimiento y valor. Este enfoque de IA personal abarca PCs, smartphones, tabletas y 'wearables', que se adaptan a diferentes maneras de trabajar.

En este sentido, ha presentado los nuevos ordenadores portátiles IdeaPad Vibe Series, impulsados por procesadores Snapdragon X y con las experiencias inteligentes de Copilot, que llegan en siete colores (gris, azul oscuro,azul claro, naranja, amarillo, rosa y verde).

También el ordenador de sobremesa IdeaCentre All-in-One, que funciona con los procesadores Intel Core Series 3 y ofrece hasta 40 TOPS de rendimiento de IA, que está, por primera vez, disponible en distintos colores: gris oscuro, gris claro, naranja, violeta, azul claro y verde.

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En tecnología para usuarios profesionales, Lenovo ha presentado nuevos equipos enfocados a la productividad, colaboración, seguridad y escala, todas habilitadas por IA. En concreto, ha actualizado la serie Yoga con el portátil premium Lenovo Yoga Pro 9n de 15 pulgadas, el convertible Yoga 9n 2-in-1 de 16 pulgadas, ambos con las gráficas Nvidia RTX Spark; además de con las tabletas Yoga Tab Plus Gen 2 y Lenovo Yoga Tab Gen 2.

Par el ámbito empresaria, Lenovo ha presentado nuevos equipos con los que permite a las organizaciones integrar la inteligencia artificial en sus operaciones mediatne IA híbrida. Entre las novedades se incluyen los ordenadores de sobremesa ThinkCentre X Ultra, ThinkCentre M75s Gen 6 y ThinkCentre M75q Gen 6, diseñados para la nueva era de los agentes.

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En portátiles, la gama empresarial estrena ThinkBook 14 Gen 9, con procesadores Snapdragon X2 Plus y un rendimiento de IA de hasta 80 TOPS; además de ThinkBook 14x Gen 2, para el trabajo cotidiano, que incluye procesadores Intel Core 7 (Series 3).

LENOVO QIRA

La inteligencia ambiental personal integrada de Lenovo, Lenovo Qira, ha ampliado su compatibilidad con más equipos, empezando con los ordenadores Lenovo seleccionados que tengan al menos 16GB de memoria RAM.

También se integrará esta inteligencia artificial a los dispositivos Motorola seleccionados a medida que vayan recibiendo la actualización de Android 17, incluyendo dispositivos seleccionados de las líneas edge, signature y razr. Y está disponible para el reloj moto watch ultra.

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La extensión también se hace a través de experiencias conectadas mediante aplicaciones y servicios soportados, incluyendo Gmail, Google Calendar, Google Contacts, Slack, Outlook Mail y Outlook Calendar.