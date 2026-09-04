Irán reclama a EEUU que "acepte los hechos" y "retire" a sus militares desplegados en Oriente Próximo

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El Ejército de Irán ha reclamado este viernes a Estados Unidos que "acepte los hechos" derivados del conflicto abierto por su ofensiva conjunta con Israel contra el país asiático y "se retire de la región", reiterando así su exigencia de que las tropas estadounidenses abandonen Oriente Próximo.

"Los problemas del Ejército estadounidense en la región y los problemas de la población de este país se deben a los errores de las autoridades estadounidenses al violar los derechos de un país independiente y civilizado", ha manifestado el portavoz del Ejército, Mohamed Akraminia.

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"La solución adecuada para Estados Unidos es aceptar los hechos, asumir las consecuencias y retirarse de la región", ha afirmado en un mensaje en redes sociales, en el que ha hecho hincapié en que "esto hará que la región sea más segura y acercará al pueblo estadounidense a la prosperidad".

Estados Unidos ha lanzado durante los últimos días varias oleadas de bombardeos contra Irán, que ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, en medio del estancamiento del diálogo mediado por Pakistán para alcanzar un acuerdo que cierre la guerra abierta el 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

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