Haier revoluciona el hogar inteligente en IFA 2026: apuesta por la IA "humana", nuevos lanzamientos y robots domésticos

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Haier Europe ha mostrado en la feria tecnológica IFA 2026 su visión de futuro para el hogar inteligente, basada en una inteligencia artificial (IA) capaz de aprender de los hábitos de los usuarios, anticiparse a sus necesidades y simplificar las tareas cotidianas. Además, la compañía ha aprovechado este evento en Berlín para renovar productos, mostrar su concepto de robots domésticos, reforzar su identidad de marca bajo el concepto 'More Creation, More Possibilities' y anunciar una alianza global con la UEFA Champions League.

El planteamiento de Haier pasa por evolucionar desde el hogar conectado hacia un ecosistema doméstico capaz de comprender el contexto y coordinar diferentes dispositivos. Esta estrategia parte de una filosofía que hace que la tecnología se adapte a las personas y no al contrario. "Queremos que la innovación sea tan intuitiva y natural que ni se note; que la tecnología observe, entienda, aprenda y actúe cuando haga falta", ha explicado Neil Tunstall, CEO de Haier Europe.

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Esto se traduce en frigoríficos que reconocen alimentos y recomiendan cómo conservarlos, hornos que identifican lo que se está cocinando o lavadoras que analizan cada carga para ajustar automáticamente el ciclo. Para seguir avanzando en este modelo, el Grupo Haier prevé invertir alrededor de 13.000 millones de euros durante los próximos cinco años en áreas estratégicas como inteligencia artificial, chips y seguridad IoT.

La IA se extiende además a toda la cadena de valor, desde el desarrollo y la fabricación hasta el control de calidad y el servicio posventa. En este contexto, la aplicación hOn actúa como punto de conexión entre productos y servicios, mientras las herramientas predictivas buscan anticipar incidencias y agilizar la atención al usuario.

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DE LAVADORAS CON CÁMARAS A FRIGORÍFICOS DE SIETE PUERTAS

Una de las principales novedades para el cuidado de la ropa son las lavadoras Haier Vision 15, que incorporan una cámara capaz de detectar el tamaño de la carga, los colores, el nivel de espuma o prendas atrapadas en el tambor. La empresa amplía además su apuesta por los sistemas multitambor con Multi Care Collection, que incluye Multi Care Laundry Studio, con cuatro tambores (algunos con 1kg de carga y otros de tamaño estándar) para gestionar diferentes coladas simultáneamente.

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En refrigeración, Haier ha mostrado Maestro, un prototipo que reúne tecnologías avanzadas de conservación; Horizon Collection con Hydro Hub, con reconocimiento de alimentos y recomendaciones para conservarlos; y Seeker, un frigorífico de siete puertas y nueve compartimentos independientes. A ellos se suma NutriBank, un cajón específico que permite prolongar la conservación de carne y queso sin llegar a congelarlos.

La inteligencia llega también a la cocina con el horno Haier ID Ultimate Series 6, que utiliza AI Vision para reconocer alimentos, supervisar su preparación y detener automáticamente la cocción, mientras que el lavavajillas Haier I-Pro Shine A-70% emplea sensores para analizar la carga y la suciedad y seleccionar el ciclo más adecuado.

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Haier extiende también su ecosistema al entretenimiento con la tecnología UltraSense AI para sus televisores, que adapta imagen y sonido según el contenido y las condiciones ambientales. Su catálogo incorpora este año tecnologías RGB Mini LED y paneles SQD, formatos de hasta 115 pulgadas y un Micro LED de 163 pulgadas, además de soluciones de sonido firmadas por KEF.

ROBOTS HUMANOIDES Y EXOESQUELETOS: LAS APUESTAS DE FUTURO

La visión de Haier va más allá del producto tradicional y en IFA han aprovechado para mostrar su concepto de robots humanoides capaces de cargar una lavadora, sacar la ropa o introducir alimentos en el frigorífico, junto con robots de limpieza que reconocen objetos y diferentes tipos de suciedad, así como robots de compañía con asistencia por voz.

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También destaca en el stand de la marca el Haier Exoskeleton W3, un exoesqueleto ligero que utiliza sensores y algoritmos de IA para interpretar la intención de movimiento y adaptar la asistencia en tiempo real, con posibles aplicaciones desde la movilidad cotidiana hasta el deporte y el entrenamiento.

Por último, junto a su despliegue tecnológico, Haier anunciado en el marco de la feria una asociación global con la UEFA Champions League, que entrará en vigor en 2027 durante cuatro años. La compañía pretende ir más allá del patrocinio tradicional e integrar la marca en la experiencia de los aficionados mediante activaciones locales y digitales.

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