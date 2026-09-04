Agencias

Cae en España una red que explotaba sexualmente a mujeres, la mayoría colombianas

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Madrid, 4 sep (EFE).- La Policía española desarticuló una organización asentada en la provincia de Barcelona (noreste) dedicada a la explotación sexual de mujeres de origen latinoamericano, sobre todo colombianas, y como resultado detuvo a catorce personas, liberó a dos mujeres e identificó a otras diecisiete víctimas.

La mayoría de las detenciones (12) tuvieron lugar en la provincia de Barcelona, otra en Madrid y una última en Las Palmas de Gran Canaria, en este caso, un hombre que se encontraba huido y era uno de los principales investigados, informó este viernes la Policía.

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La red captaba principalmente a mujeres colombianas en situación de vulnerabilidad mediante falsas ofertas de trabajo en el sector de la hostelería y en algunos casos gestionaba su traslado a España.

La organización, integrada por miembros de origen dominicano, colombiano y español, uno de los cuales ingresó ya en prisión provisional, gestionaba varios pisos de prostitución y un local de alterne en la provincia de Barcelona.

Las víctimas eran sometidas a un férreo control, obligadas a trabajar todos los días de la semana a cualquier hora y a entregar el 50 % de las ganancias a la organización; además eran forzadas a consumir sustancias estupefacientes cuando los clientes así lo solicitaban.

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La red utilizaba los pisos de prostitución y el local de alterne no solo para la explotación sexual de las mujeres sino también como puntos de venta y distribución de sustancias estupefacientes y medicamentos para la disfunción eréctil sujetos a prescripción médica. EFE

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