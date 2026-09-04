Aitana arranca en Barcelona el primero de sus cuatro conciertos en el Palau Sant Jordi con una noche cargada de emoción

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Aitana ha vuelto a demostrar esta noche que, pese a haberse convertido en una de las artistas españolas más importantes del momento, sus raíces siguen ocupando un lugar muy especial en su corazón. La cantante ha ofrecido en el Palau Sant Jordi de Barcelona el primero de los cuatro conciertos que tiene previstos en la ciudad, una cita muy esperada en la que no han faltado los momentos de emoción y complicidad con sus seguidores.

Uno de los instantes más emotivos de la noche ha llegado cuando varios fans le han hecho entrega de una bandera de Sant Climent de Llobregat, su pueblo natal. Un detalle que ha tocado especialmente a la cantante, que no ha podido ocultar su emoción al recibir este recuerdo tan ligado a sus orígenes. La artista ha vuelto a dejar claro así el enorme cariño que siente por el lugar en el que creció y que forma parte de su historia personal.

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Durante el concierto, también ha querido tener unas palabras de agradecimiento para las personas que han estado a su lado desde el principio: sus padres, su familia y sus amigas. Sus progenitores, fieles a ella y a su carrera, han estado presentes para arroparla en una noche tan especial, convirtiéndose una vez más en uno de sus grandes apoyos en un momento tan importante para la artista.

Además, ha protagonizado uno de los momentos más tiernos del espectáculo al invitar a varias niñas a subir al escenario para bailar con ella 'Las Babys'. Las pequeñas han compartido escenario con su ídolo ante la emoción del público, en una escena que ha puesto el broche más cercano y divertido a una noche en la que Aitana ha vuelto a sentirse especialmente arropada por su gente.

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Con este primer concierto en el Palau Sant Jordi, la cantante de 'Superestrella' da el pistoletazo de salida a sus cuatro citas en Barcelona, donde volverá a encontrarse con miles de seguidores. Una noche marcada no solo por la música y el espectáculo, sino también por las emociones, los recuerdos y ese vínculo con sus raíces que la cantante no olvida a pesar del éxito.