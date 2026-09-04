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El alavesista Mikel Rodríguez sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha

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El centrocampista español Mikel Rodríguez, jugador del Deportivo Alavés, "presenta una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha", según ha comunicado este viernes el propio club vitoriano.

"El de Getaria se produjo la lesión durante el entrenamiento del jueves y las pruebas realizadas en las últimas horas han determinado el diagnóstico definitivo", detalló el parte médico alavesista.

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"El futbolista será sometido a tratamiento quirúrgico en los próximos días. La evolución de la lesión determinará sus plazos de recuperación", concluyó la breve nota de prensa del Alavés.

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