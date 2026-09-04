Director de exposición en Corea del Sur lamenta retirada de China por polémica con Taiwán

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Seúl, 4 sep (EFE).- El director de la Bienal de Gwangju, Youn Bum-mo, lamentó este viernes la retirada de China de la exposición de arte surcoreana tras la polémica en torno al nombre del espacio dedicado a los artistas taiwaneses, 'Pabellón de Taiwán', pese a las presiones de Pekín.

Durante una rueda de prensa con motivo de la inauguración este viernes, el director, que describió la situación como "lamentable y entristecedora", dijo que había esperado hasta el último momento que China participara pero que le había decepcionado que se retiraran, recoge la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

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La polémica surgió cuando la Fundación de la Bienal de Gwangju, entidad organizadora, aceptó inicialmente el nombre de 'Pabellón de Taiwán' para una muestra del Museo Nacional de Bellas Artes de la isla pero posteriormente optó por cambiar esa denominación al nombre 'Pabellón NTMoFA', las siglas en inglés de la mencionada galería.

Ante las denuncias por parte de Taipéi de "censura política", sus exigencias de restitución de la denominación original y las protestas del resto de artistas participantes en la bienal, la fundación acabó por revertir su decisión.

Youn explicó que la solicitud con relación al pabellón la realizó una institución, no el Gobierno taiwanés. "Esperábamos evitar que esto se convirtiera en un asunto diplomático, pero terminamos en una situación incómoda con China, es algo embarazoso y lamentable", manifestó.

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Sus declaraciones llegan un día después de que el Consulado General de China en Gwangju denunciara que los organizadores permitieran la participación de estos artistas con un nombre "que no se corresponde en absoluto con su condición", provocando un "daño directo a la "base política" de las relaciones entre Pekín y Seúl.

Esta misma semana, la fundación afirmó a través de redes sociales que "ha defendido sistemáticamente el principio de no intervenir ni censurar la planificación, el contenido o la expresión de las exposiciones" y que continúa "comprometida con la salvaguarda de la autonomía artística y la libertad de expresión".

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La ciudad de Gwangju, por su parte, anunció la apertura de una investigación sobre los "problemas operativos surgidos" durante la planificación del evento, al tiempo que aclaró que el nombre del pabellón fue "simplemente una expresión artística" que no implica el reconocimiento de Taiwán como Estado.

En la misma línea se manifestó el Ministerio de Exteriores surcoreano, que recalcó que la "postura del Gobierno con respecto a Taiwán permanece inalterada". "Esperamos que este incidente no afecte a las relaciones entre Corea (del Sur) y China", añadió el portavoz Park Doo-soon en una rueda de prensa. EFE

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