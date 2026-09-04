Dimiten dos altos cargos del partido de Farage por un supuesto caso de financiación irregular

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Dos altos cargos del partido británico Reform UK, incluido un asesor del líder de la formación, Nigel Farage, han presentado este viernes su dimisión tras la apertura de una investigación interna por sospechas sobre irregularidades en la financiación desveladas por la cadena de televisión Channel 4, si bien la agrupación ha negado cualquier tipo de ilegalidad.

Dan Jukes, asesor de Farage, y James Orr, jefe político y uno de los principales ideólogos de Reform UK, han presentado su dimisión a la espera de las conclusiones de la investigación interna, que según el partido debe "poder tener lugar de forma interna y sin prejuicios", tal y como ha recogido la cadena de televisión BBC.

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La investigación ha sido abierta después de las informaciones publicadas el jueves por Channel 4, que muestran una grabación oculta en la que Jukes sugiere vías para circunvalar la legislación electoral para obtener una donación extranjera por valor de 500.000 libras esterlinas (cerca de 582.300 euros) para el partido.

Jukes ha negado haber cometido irregularidades y ha defendido que ha decidido "apartarse de la política para limpiar su nombre", mientras que Orr no se ha pronunciado públicamente. Por su parte, Farage ha defendido en declaraciones a la emisora LBC que "un par de contratistas han dicho cosas que no deberían haber dicho", motivo por el que "fueron apartados esta mañana".

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"El partido no ha roto ninguna ley, no ha aceptado dinero sucio ni nada parecido", ha señalado el líder ultraderechista, en un aparente intento de distanciarse de Jukes, considerado uno de sus principales asesores, y de Orr, una de las principales figuras en su círculo más cercano.

Por su parte, la Comisión Electoral de Reino Unido ha asegurado que está estudiando "toda la información relevante" y que está en contacto con la Policía Metropolitana. "La información sobre cualquier intento de evadir los controles sobre las donaciones ha de ser valorada por la Policía", ha argumentado.

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"La Comisión Electoral no ha aprobado el proceso de verificación de donantes para Reform UK ni para ningún otro partido. Los partidos son responsables de garantizar que sus procesos y controles internos sean adecuados para su propósito", ha destacado el organismo a través de un comunicado.

"La ley exige que los partidos políticos informen sobre todas las donaciones permitidas que acepten por un valor superior a 11.180 libras esterlinas (unos 1.375 euros) y sobre todas las donaciones no permitidas superiores a 500 libras esterlinas (alrededor de 582 euros)", ha zanjado la Comisión Electoral.

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La Policía británica ya abrió en julio una investigación a Reform UK por una donación de 500.000 libras que realizó en dos pagos la madre de un aliado del político, George Cottrell, que está condenado por fraude, días después de la dimisión de Farage como diputado tras la polémica por aceptar en 2024 donaciones millonarias por parte del empresario y multimillonario de las criptomonedas, Christopher Harborne.

La dimisión de Jukes y Orr ha tenido lugar en una jornada en la que Reform UK ha dado el pistoletazo de saluda a una conferencia política en Birmingham, que contará con discursos por parte de Farage y por parte del líder del partido ultraderechista francés Agrupación Nacional, Jordan Bardella.

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