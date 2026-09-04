FC Barcelona y Real Madrid ya conocen sus rivales en la fase liga de la Liga de Campeones femenina

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El FC Barcelona y el Real Madrid han conocido este viernes sus rivales en la fase liga de la Liga de Campeones femenina, en la que las azulgranas, vigentes campeonas, tendrán al Arsenal y al Bayern Múnich como rivales más complicados, mientras que la suerte para las blancas fue más esquiva encuadrándolas con Bayern Múnich, Paris Saint-Germain y el Manchester City.

El FC Barcelona ya conoce el inicio de su camino para revalidar el título de campeón de Europa. Las de Pere Romeu se enfrentarán al Arsenal, Paris FC y Servette suizo en el Johan Cruyff, mientras que tendrán que visitar al Bayern Múnich, la Roma y el HB Köge danés. Un sorteo benévolo en el que el duelo ante el Bayern, reeditando la semifinal del curso pasado, en Alemania apunta a ser el de mayor dificultad.

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En casa, el plato fuerte será el partido frente al Arsenal, con el que las azulgranas podrán vengar su derrota en la final de la Liga de Campeones de hace dos ediciones. Más allá de esto, el resto de rivales no deberían poner en gran dificultad a un equipo 'culer' que, pese a perder a jugadoras como Alexia Putellas, Mapi León, Ona Batlle y Salma Paralluelo, parte como gran favorito al título.

Peor ha sido la suerte para el Real Madrid, que por tercer año consecutivo disputarán la fase final de la UEFA Women's Champions League. Las de Pau Quesada tendrán que medirse a tres rivales de primer nivel como el campeón de la Premier League, el Manchester City, el Paris Saint-Germain y Bayern Múncih, así como otros de nivel medio como Paris FC, Roma o Inter de Milan, que viene de dejar fuera en la previa al Wolfsburgo alemán.

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Así, el Top 4 se antoja difícil para las blancas, que tendrán en sus salidas a Manchester y Múnich sus desafíos más complejos. Además, también tendrán que visitar a la Roma, que arraso el curso pasado en Italia consiguiendo el doblete nacional. En casa, volverán a verse las caras con el Paris FC, al que ya eliminó en octavos el curso pasado, así como ante el PSG, al que ganó a domicilio el año pasado, y el sorprendente Inter, donde se reencontrará con Ivana Andrés y Shei García.