Agencias

70-54. Puerto Rico cae ante Australia en su estreno en la Copa del Mundo de Berlín

Guardar

Berlín, 4 sep (EFE).- La selección de Puerto Rico cayó este viernes ante la de Australia por 70-54 en el estreno de la Copa del Mundo de baloncesto femenino que comenzó en Berlín.

Pese a la distancia inicial (17-4) que adquirieron las australianas, la selección boricua remó hasta colocarse a un punto de diferencia en el tercer cuarto (37-36), pero cuando más cerca estaba la remontada, Australia despertó y completó un parcial de 11-0 que volvió a situar la decena de ventaja de cara a un último cuarto en el que a Puerto Rico se le acabaron las fuerzas.

PUBLICIDAD

Steph Talbot fue la más destacadas por parte de las Opals, mientras que Arella Guirantes lideraró a las boricuas en el apartado ofensivo.

Últimas Noticias

Nyno Vargas, íntimo amigo de Omar Montes, estalla contra Rocío Muñoz: "Lo está pasando muy mal"

Nyno Vargas, íntimo amigo de Omar Montes, estalla contra Rocío Muñoz: "Lo está pasando muy mal"

Muere a los 77 años Tony Gatlif, director de 'El extranjero loco'

Infobae

El Congreso español votará el 10 de septiembre la ley de nacionalidad para los saharauis

Infobae

iRobot presenta Roomba Duo: un equipo con dos robots especializados que se coordinan para limpiar en todos los rincones

iRobot presenta Roomba Duo: un equipo con dos robots especializados que se coordinan para limpiar en todos los rincones

Una organización conservacionista denuncia la muerte violenta de una cría de delfín en la playa ceutí del Trampolín

Una organización conservacionista denuncia la muerte violenta de una cría de delfín en la playa ceutí del Trampolín