Dan por agotada la búsqueda en un túnel tras no hallar más supervivientes en Nepal

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Katmandú, 4 sep (EFE).- Los equipos de rescate dan extraoficialmente por agotada la búsqueda de supervivientes en el túnel de la hidroeléctrica Trishuli 3A, donde este viernes fueron rescatados con vida dos trabajadores tras diez días atrapados, después de recorrer sus sectores accesibles sin encontrar a más personas vivas y recuperar un cadáver, confirmaron a EFE fuentes involucradas.

El cierre de esta operación no afecta a las búsquedas en otros túneles e instalaciones hidroeléctricas golpeadas por la riada del pasado 26 de agosto, donde continúan desaparecidas numerosas personas.

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El Ejército nepalí mantiene oficialmente que la operación en Trishuli 3A todavía no ha concluido, aunque equipos militares y de la Policía Armada alcanzaron el punto más alejado del túnel después del rescate de Sanjay Sah y Kabir Maharjan y no localizaron a más supervivientes ni escucharon nuevas voces.

El jefe de la central, Aabhash Ojha, ha propuesto poner fin a la búsqueda, aunque está prevista una última inspección junto a trabajadores del proyecto familiarizados con el complejo subterráneo antes de adoptar una decisión definitiva.

Sah y Maharjan fueron encontrados este viernes por la mañana cerca de la central subterránea, después de que los rescatistas escucharan sus voces mientras avanzaban entre barro, rocas y estructuras dañadas por la riada.

Los dos fueron extraídos alrededor de las 9.20 hora local (03.35 GMT). Su rescate había reavivado la esperanza de encontrar a más trabajadores con vida dentro de Trishuli 3A, pero las posteriores incursiones solo permitieron recuperar un cadáver. EFE