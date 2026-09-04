Badosa: "Estoy dándolo todo para volver a donde quiero estar"

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Redacción deportes, 4 sep (EFE).- "Estoy dándolo todo para volver a donde quiero estar", publicó en sus redes la tenista española Paula Badosa tras perder ante la estadounidense Coco Gauff en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.

Badosa, que perdió por 6-4 y 7-6(5) en 1 hora y 59 minutos de partido, posteó un mensaje en el que agradeció todo el cariño recibido tanto de sus aficionados incondicionales como de sus odiadores.

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"Gracias a todos por todos los mensajes increíbles y positivos. Sé que este puede ser un lugar muy cruel a veces, así que recibir todo este amor y apoyo significa mucho para mí", indicó la jugadora española, que aseveró que lo está dando "todo" para volver donde quiere.

"Paso a paso, pero llegando. Como ya sabes, rendirse nunca es una opción. Así que, nos vemos muy pronto", afirmó Badosa, quien añadió: "Gracias a todos mis fans incondicionales. Los quiero. Y a los haters, los que dudan de mí, me critican o disfrutan viéndome luchar.... gracias. Solo me recuerdan cuánto quiero demostrarme a mí mismo que tengo razón. Así que sí, también los quiero". EFE

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