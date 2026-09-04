Adobe nombra a Anil Chakravarthy presidente y consejero delegado a partir de diciembre

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Adobe ha anunciado el nombramiento de Anil Chakravarthy como presidente y consejero delegado de la compañía a partir del 1 de diciembre, con lo que dejará su anterior cargo como presidente del negocio de Coordinación de la Experiencia del Cliente y de las operaciones mundiales de Adobe, un relevo que llega tras la salida de Shantanu Narayen, que llevaba 18 años al frente de la compañía.

El gigante estadounidense del software de diseño ha informado que después de un proceso de selección iniciado ya hace varios meses, la persona "idónea" para la próxima etapa de Adobe se trata de Chakravarthy, quien se incorporó a la firma en 2020 como vicepresidente ejecutivo y gerente general.

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Por su parte, Shantanu Narayen no dejará la compañía y pasará a ocupar el cargo de presidente ejecutivo, al tiempo que trabajará en estrecha colaboración con Chakravarthy para garantizar una transición "sin contratiempos".

"El futuro de Adobe es prometedor y cuenta con una trayectoria en la creación de nuevas categorías de mercado y productos de primer nivel. Anil es un líder transformador con amplia experiencia, que se guía por valores, integridad y un profundo conocimiento de nuestro negocio. Ha demostrado su capacidad para desarrollar y lanzar productos innovadores que satisfacen las necesidades de nuestra amplia gama de clientes", ha sostenido Narayen.

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Poco después de su aterrizaje en Adobe, Chakravarthy asumió la responsabilidad adicional de dirigir las operaciones de campo globales de Adobe, brindando servicio a clientes empresariales con la cartera completa de productos de la firma y, a finales de 2021, fue ascendido a presidente de Experiencia Digital y operaciones de campo globales.

"Me siento profundamente honrado de haber sido elegido para liderar Adobe en este momento crucial. Me entusiasma la oportunidad de impulsar el crecimiento y el liderazgo de Adobe en la próxima era del software inteligente para la creatividad, la productividad y la experiencia del cliente. Adobe tiene una larga trayectoria construyendo el futuro, no solo a través de nuestra tecnología, sino también a través de nuestra gente y nuestro compromiso con los clientes", ha destacado Anil Chakravarthy.

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Asimismo, la firma estadounidense ha anunciado que el próximo 10 de septiembre publicarán los resultados trimestrales.