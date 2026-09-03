WTTC ve probable que México supere su meta de estar entre los cinco países más visitados

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Ciudad de México, 3 sep (EFE).- El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) consideró que México avanza para cumplir e incluso superar la meta gubernamental de situarse entre los cinco países más visitados del mundo, tras colocarse como la cuarta economía global por contribución directa del sector al producto interno bruto (PIB) y por gasto en viajes de placer en 2025.

La presidenta y consejera delegada del WTTC, Gloria Guevara, afirmó este jueves -en rueda de prensa- que México “tiene una gran oportunidad” de consolidarse entre los primeros lugares si incrementa el gasto de los viajeros internacionales y mantiene el ritmo de inversión turística.

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"(México) ha crecido, sigue creciendo (en turismo) y tiene una gran oportunidad de posicionarse en el top cuatro (del mundo) si incrementan el gasto del viajero internacional y las inversiones al país", declaró Guevara.

De acuerdo con los rankings dados a conocer por WTTC, México escaló al cuarto lugar mundial en contribución directa de viajes y turismo al PIB, con 149.400 millones de dólares, solo por detrás de Estados Unidos, China y Alemania, y por encima de Francia, España e Italia.

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México también ocupó el cuarto puesto mundial en gasto de viajes de placer y ocio, con 237.900 millones de dólares, nuevamente detrás de Estados Unidos, China y Alemania.

Guevara destacó el comportamiento del gasto de los visitantes internacionales, que creció el 3,5 % en México durante 2025, mientras cayó el 4,6 % en Estados Unidos y el 3,5 % en Canadá.

México captó 37.000 millones de dólares por este concepto, segundo monto más alto de América, detrás de los 176.000 millones de Estados Unidos y por encima de los 22.000 millones de Canadá.

En contraste, el gasto internacional de visitantes en el conjunto de América retrocedió el 1,3 %, una caída que el WTTC vinculó principalmente al desempeño negativo estadounidense.

Ante este escenario, Guevara planteó retomar una visa regional para Latinoamérica que permita a viajeros de larga distancia visitar varios países con un mismo permiso y competir mejor con Asia-Pacífico, región que encabezó el crecimiento turístico mundial en 2025.

“La competencia de Latinoamérica no está en Latinoamérica,(...) está en Asia Pacífico”, sostuvo la alta ejecutiva del consejo.

El WTTC anunció además siete principios para atraer inversión turística, entre ellos seguridad jurídica, una ventanilla única, incentivos fiscales y coordinación público-privada; así como planes maestros y compromiso del jefe de Estado, requisitos que servirán para otorgar un nuevo reconocimiento denominado ‘Destination Ready’.

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Para 2026, el organismo prevé que los viajes y el turismo aporten doce billones de dólares al PIB mundial y crezcan el 3,2 %, por encima del 2,4 % esperado para la economía global.

El consejo también proyecta 376 millones de empleos vinculados al sector, equivalentes al 11,1 % del empleo mundial, además de 2,1 billones de dólares de gasto internacional, 5,8 billones de gasto doméstico, 6,3 billones en viajes de placer y 1,5 billones de dólares en viajes de negocios. EFE

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