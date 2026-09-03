República Dominicana y Haití pactan dar impulso a despliegue total de fuerza antipandillas

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Santo Domingo, 3 sep (EFE).- República Dominicana y Haití acercaron posturas este jueves y acordaron seguir las labores de "sensibilización" internacional para garantizar el despliegue completo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés) y la renovación de su mandato, que vence a finales de septiembre.

Así lo anunció una declaración conjunta de los cancilleres dominicano, Víctor Bisonó, y haitiana, Raina Forbin, tras una reunión - no anunciada previamente - que sostuvieron este jueves en una zona de la frontera común.

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La GSF es un operativo de 5.500 efectivos aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre de 2025 - con 12 votos a favor y las abstenciones de China, Pakistán y Rusia - para combatir a las bandas armadas y reemplaza un mecanismo similar anterior que consiguió resultados magros, pero actualmente solo cuenta en Haití con al menos 450 agentes procedentes de Chad.

En una reunión en la zona norte de la frontera entre ambos países, Bisonó y Forbin coincidieron en que el despliegue completo de la GSF y su renovación permitirá a esa misión "alcanzar los resultados esperados", restablecer la seguridad, fortalecer las instituciones y crear las condiciones necesarias para una "paz sostenible".

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Según el representante jefe de la Oficina Integrada de la ONU en Haití (Binuh), Carlos Ruiz Massieu, la violencia de las pandillas han dejado más de 1.400 muertos y 600 heridos en Haití solo entre abril y junio de 2026.

Por ello, en una declaración conjunta, ambos cancilleres pusieron énfasis en la "importancia" de que la GSF siga recibiendo el apoyo de la comunidad internacional, especialmente dentro del Consejo de las Naciones Unidas.

Bisonó y Forbin también expresaron su voluntad para la "normalización" de las operaciones consulares dominicanas en Haití y que puedan restablecerse "a la mayor brevedad posible", una vez que las condiciones de seguridad lo permitan.

Entre otros asuntos, los cancilleres estuvieron de acuerdo en la "necesidad" de robustecer los mecanismos de cooperación que faciliten una mejor gobernanza de la seguridad fronteriza y los asuntos migratorios.

Tras la reunión, Bisonó y Forbin conversaron con una delegación de empresarios sobre la "importancia" de desarrollar actividades productivas, fomentar la creación de empleos y dinamizar las relaciones económicas entre ambos países.

Empresarios y los titulares de Exteriores destacaron el papel esencial del sector privado en el fortalecimiento de los vínculos entre República Dominicana y Haití, indicaron en su declaración.

Los dos ministerios de Exteriores señalaron que este encuentro bilateral fue de "amplia cordialidad", y ambas delegaciones reiteraron su disposición de mantener activo el diálogo bilateral como vía privilegiada para la atención de los asuntos de interés común, en un marco de respeto mutuo y buena vecindad.

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Este acercamiento sigue a otro el pasado 17 de abril, cuando ambos gobiernos anunciaron un acuerdo para reanudar los vuelos comerciales - suspendidos desde marzo de 2024 - que se reiniciaron el pasado 30 de mayo.

Las relaciones bilaterales han estado marcadas durante años por la tensión, luego de que en septiembre de 2023 sufrieron un importante deterioro a causa de la construcción haitiana de un canal en el fronterizo río Masacre o Dajabón, que las autoridades dominicanas calificaron de "ilegal" y contrario al Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje firmado por ambos países en 1929.

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Esto llevó en su momento al presidente de República Dominicana, Luis Abinader, a tomar varias medidas, paulatinamente suavizadas, entre ellas el cierre total de la frontera, a lo que luego se le sumó un programa de deportaciones masivas de haitianos indocumentados desde octubre de 2024.

En mayo de 2025, Haití dispuso un nuevo embajador ante la República Dominicana luego de tres años sin representante en el país vecino. EFE

(foto)