Barça Femení y Real Madrid conocen este viernes sus rivales en la liguilla de la Champions

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El FC Barcelona y el Real Madrid conocerán este viernes sus seis respectivos rivales en la fase de liga de la Liga de Campeones Femenina 2026-2027 durante el sorteo que acoge Nyon (Suiza) a partir de las 12.00 horas.

El equipo blaugrana, actual campeón, y el madridista, que juega por sexta temporada consecutiva la Champions, son los dos representantes de la Liga F Moeve que pierde uno respecto a la pasada temporada cuando también estuvo el Atlético de Madrid y después de que la Real Sociedad no lograse eliminar al Chelsea FC inglés.

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El equipo que entrena Pere Romeu estará en el bombo 1, donde están también el Olympique de Lyon y el Paris Saint-Germain franceses, los ingleses Arsenal FC y Chelsea FC, y el FC Bayern Múnicha alemán, mientras que el que dirige Pau Quesada, clasificado tras eliminar en el 'playoff' al AFC Ajax neerlandés, estará en el 2 con la Juventus FC y la AS Roma italianas, el BC Hacken sueco, el SL Benfica portugués y el Paris FC francés.

Finalmente, el tercer bombo estará compuesto por el Manchester City inglés, el Inter de Milán italiano, el OH Leuven belga, el Austria Viena austriaco, el Servette suizo y el HB Koege danés. Evitar al conjunto 'citizen' será el deseo de blaugranas y madridistas porque puede endurecer mucho su liguilla.

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Cada equipo se emparejará con dos de su bombo, siendo el PSG el teóricamene más asequible del 1 por los dos españoles y con el Arsenal, el Chelsea y el Lyon como los más potentes, mientras que en el 2 hay más equilibrio con la Juventus quizá como el más peligroso aparte del Real Madrid.

La fase de liga de la Champions dará comienzo el 22-23 de septiembre y concluirá el 16 de diciembre. Los cuatro mejores pasarán directos a los cuartos de final, mientras que del quinto al duodécimo se emparejarán en una eliminatoria de octavos para completar los cuartofinalistas

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