Un cura halla un obús de la I Guerra Mundial mientras ordenaba su casa parroquial en París

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París, 3 sep (EFE).- Un cura encontró un obús de la Primera Guerra Mundial mientras ordenaba su casa parroquial en La Courneuve (afueras de París), lo que provocó el corte temporal de una línea de tranvía y el desalojo de un centenar de niños de un centro de ocio.

Le Parisien informó este jueves que el hallazgo se produjo el miércoles. El párroco encontró casualmente la munición dentro de un armario.

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"Esto es un obús entero, ¡de calibre 75! Es una estupidez… Forma parte de esos obuses sin detonar que se pueden encontrar en los campos. Normalmente hay que dejarlos en el camino, pero este ha acabado aquí", señaló el sacerdote, en declaraciones recogidas por el diario.

El sacerdote avisó a la policía, que confirmó que se trataba de un proyectil de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), cuya parte delantera estaba reventada y muy oxidada.

Como medida de precaución, se estableció un perímetro de seguridad que obligó, entre otras medidas, a interrumpir la circulación de la línea T1 del tranvía que pasa cerca.

Un centro de ocio junto a la casa parroquial fue asimismo evacuado con un centenar de niños.

De acuerdo con Le Parisien, la operación se desarrolló sin contratiempos y el obús, inerte aunque cargado con explosivos, pudo ser retirado.

En Francia, es muy común el hallazgo casual de obuses de las dos guerras mundiales. En algunos casos, han provocado la suspensión temporal incluso de líneas de tren. EFE