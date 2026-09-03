Solo el 32 % de las mexicanas cuenta con alta concientización sobre el cáncer de mama

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Ciudad de México, 3 sep (EFE).– Solo el 32 % de las mujeres en México alcanza niveles altos o muy altos de concientización sobre el cáncer de mama, según reveló el Primer Índice de Concientización sobre el Cáncer de Mama presentado por la Fundación Avon y el Instituto Natura este jueves en la capital.

El informe reveló que alrededor de 35 millones de mujeres están expuestas al cáncer de mama en México, en un contexto donde los diagnósticos anuales han incrementado de 31.000 a 34.000 casos registrados en los últimos cuatro años, según datos citados por las organizaciones.

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"La mayor parte de las mujeres con cáncer de mama no lo saben", advirtió Alma Ortiz Pellón, subdirectora general de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, quien enfatizó que las cifras aumentan "y aún están las que no sabemos".

"Saber no es suficiente, es qué hacemos con lo que sabemos", afirmó Silvia Ojeda, directora de Fundación Instituto Natura México, al señalar que aunque hay avances en la detección oportuna y el 86 % de las mujeres cree que el cáncer tiene cura, persisten severas barreras de acceso.

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"Decirle a las mujeres lo que deben hacer no es suficiente si no pueden hacerlo", declaró Ojeda después de que se denunciara que en algunos estados de México hay escasez o desfase en los mastógrafos, mientras que en otros existen aparatos suficientes, pero la población no acude a realizarse las pruebas.

Ortiz Pellón recordó que el cáncer de mama "es uno de los cánceres más estudiados", pero su desarrollo es un proceso lento, por lo que muchas mujeres no llegan a hacerse una biopsia, al no creer que la enfermedad sea curable o por falta de orientación.

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"El mensaje principal es que hay arriba de 33 millones de mujeres susceptibles en el país a las que tendríamos que estar haciendo mastografías", insistió la especialista en declaraciones a EFE, precisando que tan solo en la Ciudad de México se han realizado cerca de 22.000 estudios en campañas recientes.

El índice identificó además que solo el 31 % de las mexicanas conoce la edad recomendada para su primera mastografía y únicamente el 29 % identifica a la biopsia como el estudio confirmatorio.

"La responsabilidad está del lado de la mesa de las mujeres", recordó Ortiz Pellón, quien hizo un llamado para que la población femenina continúe informándose y cobrando conciencia frente al tipo de cáncer que más muertes causa al año en México.

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El informe se presentó en un contexto crítico para la salud pública en México, marcado por un preocupante incremento en los diagnósticos de cáncer de mama y marcadas brechas en la infraestructura médica regional, donde la falta de información y el temor al diagnóstico continúan frenando la detección oportuna de miles de mujeres en todo el país. EFE