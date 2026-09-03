La aseguradora francesa CFDP elige a Cristina Gutiérrez para lanzar su marca ESDP en España

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La aseguradora francesa CFDP Assurances ha nombrado a Cristina Gutiérrez directora para el mercado español de ESDP, marca con la que el grupo galo iniciará su actividad en el país, según ha informado este jueves en un comunicado.

Gutiérrez será la responsable de liderar la implantación y el crecimiento de la firma en España a través de un modelo de protección jurídica dirigido a empresas, trabajadores autónomos, profesionales, 'startups' y otros colectivos.

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La directiva cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector asegurador y la gestión de riesgos tras ejercer durante los últimos ocho años como directora gerente de la Federación de Asociaciones y Organizaciones de Corredores y Corredurías de Seguros de España (FECOR).

Gutiérrez ha sido fundadora de la consultora Risktorisk, ha participado en la creación de AIGRYS, ha formado parte de la junta directiva de AGERS y ha ejercido como docente en escuelas de negocios y foros especializados. Su trayectoria ha sido reconocida con su inclusión en el listado '40 under 40' del seguro español y en la clasificación de mujeres más influyentes del Grupo Aseguranza.

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La nueva jefa de ESDP en España dispone de una formación de posgrado en finanzas, ha cursado el programa de desarrollo directivo en IESE Business School y posee las certificaciones RIMAP y RIMAP Advanced otorgadas por FERMA.

"España es un mercado con un gran potencial para nuestro modelo de protección jurídica. La evolución del marco jurídico y la creciente apuesta por fórmulas que favorecen la resolución amistosa de conflictos refuerzan la relevancia de un enfoque basado en la prevención y el acuerdo, como el que proponemos", ha afirmado el director general de CFDP, Christophe Boiton.

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"ESDP representa una forma de entender la protección jurídica con la que me identifico plenamente: cercana, preventiva, resolutiva y muy orientada a acompañar de verdad. Creo profundamente que prevenir y encontrar soluciones dialogadas y amistosas es la mejor manera de proteger a las personas y a las empresas", ha indicado, por su parte, Gutiérrez.