Simeone insiste con el mismo once de Sevilla para el Athletic-Atlético de Madrid

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Majadahonda (España), 3 sep (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, podría alinear el mismo once de la victoria por 1-3 ante el Sevilla en la visita de este sábado al Athletic Club en San Mamés, con Julián Alvarez y Jonathan David como suplentes de inicio y con la baja por lesión todavía de Alexander Sorloth.

Fuera de las primeras tres jornadas de LaLiga EA Sports por una dolencia muscular, el delantero noruego tampoco estará aún disponible para la cuarta cita del curso contra el conjunto bilbaíno, en la que el técnico recuperará tanto a Robin Le Normand, que cumplió sanción en Sánchez Pizjuán, como a Julián Alvarez, fuera entonces por una indisposición.

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Reincorporado a los entrenamientos el pasado viernes en solitario, sumado al grupo el pasado domingo y cerrado ya el mercado con la permanencia del delantero, ‘La Araña’ retornará previsiblemente a la convocatoria este viernes para el choque en Bilbao, aunque inicialmente partirá desde el banquillo, a juzgar por las pruebas del preparador argentino.

El once puede ser el mismo de Sevilla, con Jan Oblak, en la portería; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Alejandro Grimaldo, en la línea de cinco atrás en defensa que luego se despliega hacia el ataque con cambio de sistema; Morten Hjulmand y Pablo Barrios como medios centros; y Kang in Lee, Álex Baena y Ademola Lookman, en el frente de ataque, con sus posiciones intercambiables según el momento del juego.

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El Atlético es tercero en la clasificación de LaLiga EA Sports, con siete puntos de nueve posibles, a dos del Barcelona y el Real Madrid, después de tres encuentros disputados, en los que venció por 2-0 al Málaga y por 1-3 al Sevilla y empató 2-2 con el Villarreal. Su rival de este sábado es duodécimo con tres puntos, tras ganar en la última cita por 0-2 al Celta en Balaídos.

La plantilla del Atlético ultimará este viernes su preparación con una sesión matutina en el Centro Deportivo de Majadahonda, antes de emprender viajar por la tarde a Bilbao. EFE