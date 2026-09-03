Seis décadas de reclamos de Argentina por la soberanía de las islas Malvinas

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Buenos Aires, 3 sep (EFE).- Argentina lleva seis décadas de reclamos por la soberanía de las islas Malvinas, desde que la ONU reconoció en 1965 la existencia de una disputa entre este país y Reino Unido, etapa en la que ha habido desde una guerra hasta infructuosos intentos de entablar negociaciones.

El último capítulo de este conflicto se ha producido esta semana, con la presentación de una demanda judicial en Argentina contra la empresa israelí Navitas y la británica Rockhopper por su proyecto de extracción de petróleo en aguas del archipiélago.

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A ello siguieron las declaraciones de Donald Trump en el sentido de que Estados Unidos podría revisar su posición sobre este conflicto, en el que ha sido, en teoría, neutral, aunque en la práctica estuvo más al lado de Reino Unido que de Argentina.

El conflicto data de 1833, cuando la entonces Marina británica tomó el control de las islas Malvinas. Pasaron más de 130 años para que, en 1965, la Asamblea General de la ONU aprobara una resolución en la que reconoció la disputa e instó a Argentina y Reino Unido a negociar.

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Un año después, ambos Gobiernos formalizaron su voluntad de hacerlo y mantuvieron conversaciones hasta 1982, con propuestas que incluyeron desde una administración conjunta hasta un esquema de transferencia de soberanía a Argentina con arrendamiento posterior al Reino Unido.

La guerra de 1982, iniciada por la dictadura militar argentina (1976-1983), con Leopoldo Galtieri como presidente de facto y quien ordenó la ocupación de las Malvinas, terminó con una masacre de jóvenes argentinos y se tradujo en otra victoria del Reino Unido. Así quedó hecho añicos el proceso de negociación.

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Con el regreso de la democracia a Argentina, el Gobierno del radical Raúl Alfonsín (1983-1989) intentó reabrir el diálogo y en julio de 1984 representantes de ambos países se reunieron en Berna, una cita que concluyó de forma abrupta ante la negativa británica a abordar la cuestión de la soberanía.

Al inicio del Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), los acuerdos de Madrid permitieron restablecer las relaciones y habilitar contactos sobre pesca, hidrocarburos, comunicaciones y otros asuntos bajo el llamado "paraguas de soberanía", sin modificar las posiciones de cada parte.

Los Gobiernos posteriores mantuvieron esa combinación de reclamo y cooperación. En 2007 y 2008, durante el mandato de la peronista Cristina Fernández (2007-2015), Argentina volvió a exigir negociaciones ante la ONU.

En 2016, el conservador Mauricio Macri (2015-2019) impulsó una nueva etapa de diálogo con Londres que derivó en acuerdos sobre pesca, hidrocarburos, vuelos y cooperación, aunque tampoco incluyó una negociación sobre soberanía.

Alberto Fernández (2019-2023) retomó una posición más explícita sobre la soberanía y en 2022 transmitió al entonces primer ministro británico, Boris Johnson, el compromiso argentino de reanudar el diálogo y las negociaciones. Durante su mandato, se reiteró ese llamado desde la ONU y otros foros internacionales.

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Con Javier Milei, que llegó a la Presidencia en diciembre de 2023, la Cancillería argentina volvió a mostrar su disposición a negociar.

En 2024, los entonces cancilleres, la argentina Diana Mondino y el británico David Lammy, acordaron avanzar en asuntos humanitarios, pesca y conectividad, bajo la fórmula de salvaguardia de soberanía.

En 2025 y 2026, la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA) volvieron a reclamar negociaciones y la última declaración de la OEA, aprobada en junio pasado, pidió nuevamente a Argentina y Reino Unido reanudar cuanto antes el diálogo para resolver la disputa.

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En medio de estos llamados, la alerta saltó con el avance de las empresas británica e israelí en su proyecto de explotación de crudo, los anuncios sobre las reservas de crudo en esa zona y las regalías que aportarán al archipiélago, en manos de Reino Unido.

A ello se suman las recientes declaraciones de Trump sobre su disposición a revisar su posición sobre Malvinas, en medio de sus reclamos a Londres por la falta de apoyo militar en el conflicto con Irán.

La visibilidad internacional de la disputa de soberanía también ha crecido luego de que durante el Mundial 2026 jugadores de la selección albiceleste desplegaron sobre la cancha, tras ganar a Inglaterra en la semifinal, una pancarta con la leyenda: "Las Malvinas son argentinas".

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