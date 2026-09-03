Pediatra aconseja revisar el calendario vacunal antes de la vuelta a clase para proteger a niños y adultos cercanos

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La pediatra Silvina Natalini, especialista de HM Hospitales, ha destacado que vacunar a los niños no solo les protege a ellos, sino también a los adultos de su entorno, por lo que ha recomendado que se comprueben los calendarios vacunales antes del inicio del nuevo curso escolar para asegurar la cobertura adecuada.

"Las vacunas no solo protegen a nuestros hijos, sino también a los profesores, padres, abuelos, vecinos. Vacunar es un acto de responsabilidad individual y, al mismo tiempo, un compromiso con la salud de toda la comunidad", ha subrayado la doctora.

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Como ha explicado, la vacunación permite prevenir numerosas enfermedades, ha conseguido erradicar algunas de ellas y reducir de forma significativa la incidencia y las complicaciones de muchas otras. Sin embargo, en los últimos años se han producido brotes de patologías, como el sarampión y la difteria, que habían alcanzado niveles muy bajos gracias a la vacunación.

En este contexto, ha advertido de que la reducción de las coberturas vacunales, junto con la difusión de información falsa o no contrastada, puede favorecer la reaparición de enfermedades, por lo que ha insistido en el papel de las vacunas para preservar los avances en salud pública.

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NOVEDADES EN EL CALENDARIO DE VACUNACIÓN

El calendario de vacunación, que se actualiza de manera periódica, ha incorporado algunos cambios recientes, según ha referido Natalini, que ha apuntado al adelanto de la segunda dosis de la vacuna triple vírica, frente al sarampión, la rubéola y la parotiditis, de los cuatro a los tres años. Asimismo, se ha incorporado el refuerzo frente al meningococo B durante la adolescencia.

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Con la llegada del otoño, la pediatra también ha recordado que los niños se vacunan frente a la gripe durante el mes de octubre, de acuerdo con las recomendaciones establecidas. Natalini ha resaltado que las vacunas incluidas en el calendario oficial de vacunación son gratuitas.

Tras ello, ha señalado que "es fundamental" consultar cualquier duda con un pediatra o con los profesionales sanitarios de referencia y basarse siempre en información científica y contrastada, así como en las recomendaciones vigentes, para tomar decisiones.

"Comenzar el curso con la vacunación al día es una forma sencilla de proteger a nuestros hijos y contribuir a proteger también a quienes les rodean. Ante cualquier duda, lo recomendable es acudir al pediatra y revisar individualmente las necesidades de cada niño", ha finalizado.

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