Hamás condena la muerte de dos palestinos en Cisjordania y pide "hacer frente" a los ataques de Israel

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El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha condenado la muerte de dos palestinos a manos de las fuerzas de Israel durante un ataque perpetrado por colonos en Cisjordania y ha pedido a la población que "haga frente a los ataques de la ocupación y sus colonos" para "impedir los planes de desplazamiento, asentamiento y anexión".

El grupo ha lamentado la muerte de Omar Mohamad Nasan y Jalil abú Alia, ambos de 19 años, "durante la resistencia del pueblo ante un ataque de colonos contra Al Muqayir, en la Cisjordania ocupada", antes de denunciar que el suceso "tiene lugar en el contexto de una política sistemática contra el pueblo y su tierra para imponer planes de anexión, desplazamiento forzoso y limpieza étnica".

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"Esto requiere una acción seria y efectiva a todos los niveles para detener estos crímenes y hacer que los responsables rindan cuentas", ha apuntado en un comunicado, en el que ha reseñado que "la sangre de los mártires y los sacrificios del pueblo a la hora de hacer frente al terrorismo de la ocupación y sus colonos no será en vano".

En este sentido, ha destacado que "el aumento de los crímenes de la ocupación no logrará doblegar la voluntad de nuestro pueblo ni desarraigarlo de su tierra, sino que solo fortalecerá su defensa de sus derechos y su firmeza en la lucha contra los proyectos de asentamiento y desplazamiento de la ocupación".

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Por su parte, el Ejército de Israel ha argumentado que el incidente tuvo lugar cuando sus tropas intentaban "recuperar ganado perteneciente a civiles israelíes que estaba en esa zona de la localidad". "Los animales fueron identificados a través de marcas que indicaban que pertenecían a civiles israelíes", ha defendido.

"Estalló un incidente violento en la zona, durante el cual varios terroristas lanzaron bloques de cemento y piedras contra las tropas", ha dicho en declaraciones al diario 'The Times of Israel'. Las tropas respondieron abriendo fuego contra los principales instigadores para eliminar la amenaza. Se identificaron impactos", ha manifestado, antes de asegurar que todo el incidente "está siendo revisado".

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La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) cifra en cerca de 80 los palestinos muertos y en cerca de 1.850 los heridos a manos de las fuerzas israelíes y los colonos en lo que va de año en Cisjordania, una tendencia al alza desde los ataques del 7 de octubre de 2023, encabezados por Hamás.