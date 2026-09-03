Airbus reanuda los envíos del A330neo tras no entregar ningún avión en julio y agosto por fallos de calidad

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Airbus ha reanudado los envíos del A330neo tras no entregar ningún avión de este modelo en junio y julio debido a problemas de calidad en la sección de cola, mientras que solo entregó uno en agosto a la taiwanesa Starlux Airlines.

En concreto, el problema afectaba al estabilizador horizontal de esta aeronave de fuselaje ancho, que ha provocado que la ralentización de las entregas prácticamente durante los últimos tres meses por las correspondientes inspecciones, según ha indicado en un comunicado en respuesta a una consulta de 'Bloomberg'.

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"Se ha identificado la causa principal y se han reanudado las entregas del A330", ha afirmado Airbus, calificando el problema de calidad de "aislado".

La firma europea fabrica aproximadamente cuatro A330neo al mes y tiene previsto aumentar la producción a cinco en 2029, ya que este modelo está experimentando un resurgimiento de popularidad entre las aerolíneas que retiran sus antiguos aviones A330ceo o buscan una alternativa más económica al A350 o al competidor del 787 de Boeing.

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Frente a los mencionados problemas de calidad, Airbus también se ha enfrentado durante el último año a problemas de calidad en los aviones de su familia A320, la más vendida, así como a restricciones en el suministro de motores por parte de Pratt & Whitney.

A falta de conocer oficialmente las entregas de agosto, desde 'Bloomberg' ha informado que la cifra de envíos será de unos 57 aviones en agosto, lo que supondría 10 unidades menos que las registradas en julio.

A finales de julio, Airbus confirmó sus previsiones de cara al año completo, basado en la entrega de 870 aviones comerciales, al no contemplar "nuevas perturbaciones" en el comercio mundial ni en la economía global, el tráfico aéreo o la cadena de suministro.

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