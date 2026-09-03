El presidente de Univisión ve a España como puente con Europa para la música latina

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Marbella (España), 3 sep (EFE).- El presidente de Univisión, Nacho Meyer, destaca que "España es un puente natural y de promoción de la música latina hacia toda Europa" y avanza que, aunque no hay nada decidido, varias ciudades españolas podrían ser candidatas a sede de las próximas ediciones de los Premios Juventud, que concede este canal estadounidense en español.

"Sin ninguna duda, queremos volver" a España, dice en una entrevista con EFE antes de la gala de este jueves en la ciudad mediterránea española de Marbella, conocida por su atractivo turístico internacional.

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La entrega de estos premios de la música y la cultura latinas se celebra por vez primera en Europa, y otras ciudades españolas en años próximos podrían ser Sevilla, donde se celebraron los Latin Grammy de 2023, Madrid, Barcelona o Valencia.

Aunque la idea es "rotar", siempre estará en los planes Marbella, donde la experiencia está siendo "magnífica" y los organizadores han recibido "mucho cariño", dice el español Meyer.

"Hace 23 años nació un premio que celebra la cultura y la juventud, lo que les importa y lo que está de moda" entre los jóvenes, pero la organización se dio cuenta de que no estaba llegando a la juventud allí donde vive, por lo que tomó la decisión de que viajaría por el mundo.

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Pasó por Puerto Rico, con "la suerte de ir a Panamá," hasta llegar al sur de España, a Marbella y el festival Starlite. Y él, como español, "con mucho orgullo y mucha honra" pudo alcanzar un acuerdo para trasladar los premios a Europa "en un año histórico porque no es un Premio Juventud normal y corriente".

Este verano, opina, ha sido "el más latino en Europa, con mayor éxito de la música latina" en el continente.

Y el trabajo para que se celebre hoy en Marbella ha sido "de varios años", en unión de Starlite "para pensar y soñar un poco".

Ahora, con vistas a elegir la próxima sede, se trata de "ir a un sitio donde se celebre la cultura y que tenga un propósito", como es el caso de Marbella.

"Este año -precisa-, los Premios Juventud pasan de ser una celebración de una noche a una celebración de una semana entera, que es global", ya que antes pasó por las ciudades norteamericanas de Miami, Houston y Los Ángeles (EE.UU.)

Los galardones reconocen también la labor social de figuras destacadas de la cultura "porque a esta generación joven le importa mucho esta cuestión y le importa más, incluso, que a otras", según Meyer.

Con estos galardones, que este año recaerán en artistas como el actor español Antonio Banderas, los cantantes puertorriqueños Marc Anthony y Yandel y el grupo español La Oreja de Van Gogh, se premia su compromiso con las nuevas generaciones, su apoyo a causas sociales y su impacto positivo en la música y en la comunidad.

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Como agentes de cambio, son artistas que se han dedicado a "hacer cosas extraordinarias por la sociedad", añade.

"Para la música, la parte social es su mayor responsabilidad porque, lo veas como lo veas -justifica-, la música lo que hace es alimentar al alma, la sana, la nutre, acompaña a la gente en sus momentos alegres, también en sus momentos más difíciles".

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Cuando los artistas se suben a un escenario, "realmente están obrando magia, están empujando a un grupo de gente de 10.000 personas, 30.000 personas, 60.000 personas, a sentir algo que son incapaces de sentir en su casa y ese poder de transmitir emoción a través de la música es magia", explica.

La gala ha programado más de 25 actuaciones musicales internacionales en tres horas; la emisión llegará a más de 150 países, con nuevas audiencias en Europa, Asia y África.

Y el principal responsabilidad de la televisión radica en amplificar la magia de la música, ya que es "un vehículo para llegar a más gente", apunta Meyer. EFE

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(foto)(vídeo)