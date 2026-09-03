"No olvidaremos": Homenaje a las víctimas del accidente del funicular de Lisboa en 2025

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Lisboa, 3 sep (EFE).- Lisboa recordó este jueves a los dieciséis fallecidos hace un año en el descarrilamiento de un famoso funicular en el centro de la capital, en un homenaje a las víctimas con el trasfondo de las críticas de algunos familiares, que se quejan de falta de comunicación por parte de las autoridades.

"No olvidaremos", dijo el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, en declaraciones a los periodistas tras un acto privado organizado por el Ayuntamiento, que consistió en la presentación de un memorial permanente dedicado a los fallecidos del conocido como Ascensor de Gloria, situado cerca de la Plaza de Restauradores.

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Ubicado en una plazoleta próxima al lugar en el que se produjo el accidente hace un año, está compuesto por un olivo de 150 años rodeado de 16 bloques de piedra con los nombres de las víctimas mortales, varias de ellas extranjeras.

En el acto, en el que se mantuvo a la prensa a varios metros de distancia, participaron los familiares de las víctimas, que pudieron colocar flores, así como representantes de las embajadas de los fallecidos extranjeros y los cuerpos de seguridad y emergencias que atendieron a los afectados por el descarrilamiento el 3 de septiembre de 2025.

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"Un día de solidaridad para con las familias, con las familias que van a tener aquí un espacio digno, único, simple, pero al mismo tiempo que representa a sus seres queridos, un espacio de reflexión", aseguró el alcalde a la prensa.

Este aniversario está marcado por los reclamos expuestos ayer en una carta abierta por los familiares de los fallecidos, en la que pidieron "comunicación, transparencia, apoyo y rendición de cuentas" y denunciaron que en algunos casos no habían sido contactados más que para este evento en el último año.

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Cuestionado por el contenido de esa carta, Moedas recalcó que "el Ayuntamiento estuvo siempre presente" y que "hoy es un día de homenaje".

"Hoy es un día importante para las familias, incluso ayer estuve con varias de ellas que quisieron ser recibidas", aseveró, sin querer dar más detalles.

Con pocos minutos de diferencia y a pocos metros de distancia, se colocó otra corona de flores, esta vez de parte del Sindicato de los Trabajadores de Transportes por Carretera y Urbanos de Portugal (STRUP, por sus siglas en portugués), que realizó especial mención a André Marques, fallecido en el accidente mientras operaba como guardafrenos del funicular.

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"Mucho habrá todavía por decir en lo que se refiere a la investigación de las causas y la búsqueda de soluciones que impidan o minimicen al mínimo las circunstancias para que una nueva tragedia pueda ocurrir, pero no es hoy y ahora y aquí el momento", expuso el dirigente nacional de STRUP, Manuel Leal, en un breve discurso.

La Fiscalía de Portugal avanzó este miércoles en un comunicado que el auto final de la investigación sobre el accidente está previsto que se publique en el primer trimestre de 2027, a la espera de que concluyan los ensayos y los peritajes técnicos, lo que se prevé que ocurra el próximo mes de noviembre.

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De acuerdo con un informe preliminar publicado en octubre, el siniestro del funicular de Glória se produjo por la rotura de un cable que no cumplía con la normativa para el transporte de personas ni con los requisitos de la propia empresa de transporte urbano, Companhia Carris de Ferro de Lisboa (CCFL).

Tras el accidente, el Ascensor de Gloria fue cerrado, junto con otros elevadores de este tipo en la ciudad que están siendo evaluados para comprobar la seguridad de sus sistemas de funcionamiento.

En ese sentido, las autoridades confirmaron esta semana que el Ascensor de Gloria reabrirá en 2029 con un nuevo sistema, que garantizará su seguridad. EFE

(foto)(vídeo)