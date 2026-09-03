Ejército de Perú trabaja en el retiro de un millón de metros cúbicos de sedimentos en río

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Lima, 3 sep (EFE).- El Ejército de Perú trabaja en una operación de gran escala que planea retirar más de un millón de metros cúbicos de sedimentos acumulados en el río Piura, en la región norteña del mismo nombre y que es uno de los puntos críticos en las labores de prevención por el fenómeno climático El Niño, según informó este jueves el ministerio de Defensa.

Las labores del Ejército se desarrollan en siete puntos críticos a lo largo de 15.5 kilómetros del río Piura, con maquinaria pesada y personal especializado de los batallones de Ingeniería de Combate Blindado 51 y 211, con sedes en las ciudades de Sullana y Tumbes, y los batallones de Ingeniería de Combate de Selva 116 y de Construcción 1, ubicados en la región Amazonas.

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El ministerio subrayó que la intervención adquiere especial relevancia porque un eventual impacto del fenómeno El Niño en las zonas aledañas al río Piura podría afectar a 16.414 personas, alrededor de 8.000 viviendas y 400 hectáreas de cultivos.

El miércoles, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, visitó esta región para supervisar las labores de prevención ante el arribo de El Niño e informó que "hasta este momento se ha retirado un 30 %" del total que se necesita limpiar del cauce del río Piura.

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"Como lo dije al inicio del mandato, nos hubiese gustado que los gobiernos anteriores tomaran también medidas. Sin embargo, no estamos acá para poner excusas, sino para avanzar con mucha más velocidad", afirmó Fujimori.

La mandataria entregó 20 motobombas a municipalidades de Piura para usarlas en caso de aniegos e inundaciones por las intensas lluvias que provoca El Niño, dado que la costa norte del país, donde se ubica esta región, suele ser una de las más afectadas por este fenómeno climático.

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"Es fundamental que estas entregas se hagan desde ahora porque, llegado el momento, no sabemos cuándo ni a qué hora podrían ocurrir estos desastres", agregó la gobernante.

De otro lado, el Ejército peruano también ha dispuesto la presencia de contingentes militares y maquinaria especializada para intervenir en otros puntos expuestos a emergencias, como Canta y Santa Eulalia en la región Lima, en la zona central del país.

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Esta institución armada cuenta con 22 batallones de Ingeniería y 219 equipos mecánicos de respuesta inmediata, destinados a reforzar las acciones de prevención, mitigación y atención de emergencias.

Fujimori también anunció que el Gobierno aprobará créditos suplementarios para "poder inyectar más presupuesto, a nivel nacional", ante la emergencia de El Niño y otros temas de seguridad interna.

El más reciente reporte del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) de Perú, difundido el viernes, determinó que la probabilidad de que El Niño sea extraordinario en los siguientes meses ronda el 70 % y para enero baja levemente a 62 %, mientras que en febrero y marzo la probabilidad es que la intensidad desciende a entre fuerte y muy fuerte.

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Para el trimestre entre agosto y octubre se prevé la continuidad de temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa, sin descartar que puedan batirse récords históricos. EFE