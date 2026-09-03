Agencias

La Bolsa de Londres sube un 0,70 % liderada por la energética Metlen

Guardar

Londres, 3 sep (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este jueves con una subida del 0,70 % en una sesión en la que destacó la compañía energética Metlen, que encabezó las ganancias del parqué británico tras un acuerdo de energía verde con Coca-Cola.

El índice principal londinense, el FTSE 100 o 'footsie', ganó 75,07 puntos, hasta los 10.831,52; mientras que el avance del secundario, o FTSE 250, fue prácticamente similar, de un 0,71 %, hasta los 24.496,13.

PUBLICIDAD

La empresa de energía solar Metlen Energy & Metals fue la mejor parada en la City londinense, después de que sus acciones subieran un 3,90 % al anunciarse un acuerdo estratégico de compra de energía a diez años con la embotelladora Coca-Cola HBC para el suministro de energía renovable en Grecia.

También finalizaron en verde la empresa de publicaciones e inteligencia empresarial Informa, que agregó un 3,89 %, así como el grupo gestor de la Bolsa de Londres, London Stock Exchange Group, que escaló un 3,85 %.

Por el contrario, en el lado de las pérdidas estuvo la compañía de productos sanitarios Reckitt Benckiser Group, que cedió un 2,79 %; además de la empresa de equipamiento médico Convatec, que disminuyó un 2,65 %, y la aseguradora Admiral, que se dejó un 2,49 %. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mas: "Los 27 segundos vendrán muy bien para la crono"

Infobae

Kirsty Coventry se reúne con Alejandro Blanco en la sede del Comité Olímpico Español

Kirsty Coventry se reúne con Alejandro Blanco en la sede del Comité Olímpico Español

Hacienda considera "irresponsable" el llamamiento de Madrid al resto de CCAA para boicotear el CPFF

Hacienda considera "irresponsable" el llamamiento de Madrid al resto de CCAA para boicotear el CPFF

Las plataformas de IA ChatGPT, Gemini, Claude y Grok sufren una caída a nivel global

Infobae

Jakob Omrzel se impone en solitario en Calar Alto y Mas fortalece su liderato

Jakob Omrzel se impone en solitario en Calar Alto y Mas fortalece su liderato