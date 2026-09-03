La Bolsa de Londres sube un 0,70 % liderada por la energética Metlen

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Londres, 3 sep (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este jueves con una subida del 0,70 % en una sesión en la que destacó la compañía energética Metlen, que encabezó las ganancias del parqué británico tras un acuerdo de energía verde con Coca-Cola.

El índice principal londinense, el FTSE 100 o 'footsie', ganó 75,07 puntos, hasta los 10.831,52; mientras que el avance del secundario, o FTSE 250, fue prácticamente similar, de un 0,71 %, hasta los 24.496,13.

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La empresa de energía solar Metlen Energy & Metals fue la mejor parada en la City londinense, después de que sus acciones subieran un 3,90 % al anunciarse un acuerdo estratégico de compra de energía a diez años con la embotelladora Coca-Cola HBC para el suministro de energía renovable en Grecia.

También finalizaron en verde la empresa de publicaciones e inteligencia empresarial Informa, que agregó un 3,89 %, así como el grupo gestor de la Bolsa de Londres, London Stock Exchange Group, que escaló un 3,85 %.

Por el contrario, en el lado de las pérdidas estuvo la compañía de productos sanitarios Reckitt Benckiser Group, que cedió un 2,79 %; además de la empresa de equipamiento médico Convatec, que disminuyó un 2,65 %, y la aseguradora Admiral, que se dejó un 2,49 %. EFE

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