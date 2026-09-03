Khachanov liquida a Auger-Aliassime

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Redacción Deportes (EE.UU.), 3 sep (EFE).- El ruso Karen Khachanov eliminó este jueves al canadiense Félix Auger-Aliassime, tercer cabeza de serie del Abierto de Estados Unidos, en la segunda ronda del torneo neoyorquino, con una victoria por 6(5)-7, 6-3, 6-2 y 6-2 en tres horas y 17 minutos de partido.

Khachanov, que ocupa el puesto 50 del mundo, desequilibró el historial entre ambos (2-2 hasta este jueves) al aprovechar el desacierto del canadiensese (n.4), que tanto en el tercer set como en el cuarto jugó con un 40 % y un 56 % de primeros saques.

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En una jornada en la que el calor dio tregua a la lluvia, el ruso exhibió una mejor adaptación y desarboló a un Auger-Aliassime que nunca se sintió cómodo.

El canadiense se llevó el primer set en el desempate, después de que cada tenista perdiera dos veces su servicio, pero desde ese momento todo fue cuesta abajo para él. En las tres mangas siguientes, Auger-Aliassime perdió su primer juego al saque y no pudo remontar.

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Su eliminación despeja aún más la parte alta del cuadro del abierto neoyorquino, sumándose a la caída en la jornada previa del español Rafael Jódar (n.13). El alemán Alexander Zverev (n.2) es el jugador con mejor 'ranking' en ese sector.

Khachanov se cruzará en la tercera ronda con el vencedor del partido entre el peruano Ignacio Buse (n.30) y el francés Benjamin Bonzi (n.97). EFE