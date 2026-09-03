Oposición pide sanciones diplomáticas y financieras contra el Gobierno de Ortega-Murillo

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San José, 3 sep (EFE).- Movimientos opositores nicaragüenses en el exilio pidieron este jueves a la comunidad internacional pasar a la "acción" con sanciones diplomáticas y medidas financieras contra el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, tras la reforma constitucional que busca afianzarlos aún más en el poder y restringir la participación de disidentes en las elecciones.

"Llamamos a la comunidad internacional a pasar de la condena verbal a las acciones individuales y colectivas", abogó la Unidad Nacional Azul y Blanco, que en una declaración demandó "sanciones diplomáticas más contundentes, el aislamiento político del régimen, y medidas financieras que corten el oxígeno económico a la dictadura".

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Por su lado, el partido Ruta del Cambio, liderado por el dirigente opositor desnacionalizado y excarcelado Félix Maradiaga, instó a adoptar en la reunión de consulta de cancilleres de la OEA medidas como la "degradación de relaciones diplomáticas ordinarias, revisión de la participación del régimen en los mecanismos de integración regional, y sanciones dirigidas contra la red de operadores, financistas y beneficiarios que sostiene a la dictadura".

Asimismo, pidió a la comunidad internacional apoyar activamente una transición democrática ordenada, con condiciones verificables, que devuelva a los nicaragüenses el derecho a elegir y ser electos en comicios libres, observados internacionalmente y con todas las fuerzas políticas habilitadas.

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el pasado martes en una primera legislatura, de dos necesarias, una nueva reforma constitucional impulsada por Ortega, que excluye de participar a cargos de elección popular a los "traidores a la patria" y amplía a siete años el mandato presidencial.

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Las nuevas medidas constitucionales deberán ser además aprobadas por la próxima legislatura (9 de enero - 15 de diciembre de 2027) para entrar en vigor.

Ortega precisó que será el 18 de enero próximo, después de afirmar que en su país "no volverá a haber elecciones", provocando un enorme rechazo internacional.

Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026 pero las enmiendas constitucionales ampliaron el periodo presidencial por lo que estarían previstas para noviembre de 2027.

Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, es el hombre que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, sumando 30 años tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, presidir por primera vez el país de 1985 a 1990 y retomó el poder desde 2007 sin abandonarlo hasta el momento y desde 2025 junto con su esposa.EFE

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