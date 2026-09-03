12/07/2026 Canal Baila alza el telón a once estrenos que cruzan flamenco, electrónica y artes marciales en los Teatros del Canal. Un bailaor brasileño entregado al flamenco, una rave convertida en enjambre, el arte marcial tailandés del doble bastón y un tablao que muta en bosque amazónico protagonizarán la nueva edición de Canal Baila, que reunirá once estrenos absolutos hasta el 4 de diciembre en la Sala Negra de los Teatros del Canal. CULTURA TEATROS DEL CANAL

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Un bailaor brasileño entregado al flamenco, una rave convertida en enjambre, el arte marcial tailandés del doble bastón y un tablao que muta en bosque amazónico protagonizarán la nueva edición de Canal Baila, que reunirá once estrenos absolutos hasta el 4 de diciembre en la Sala Negra de los Teatros del Canal.

El ciclo, que alza el telón este jueves, mostrará las creaciones desarrolladas por las compañías residentes del Centro Coreográfico Canal y abrirá la temporada con propuestas de danza contemporánea, flamenco, danza española y danza teatro.

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Así, la edición arrancará este jueves con 'Bailar', un solo en primera persona dirigido, coreografiado e interpretado por Gabriel Matías. El bailaor brasileño afincado en España parte de su propia experiencia para explorar la disciplina, la exigencia y el amor que implica entregarse por completo al flamenco.

Ambientada en un estudio de baile, la pieza convierte la soledad del proceso creativo en un espacio de búsqueda, resistencia y disfrute. La dramaturgia y la dirección escénica corren a cargo de Sonia Franco, mientras que Jesús Torres asume la dirección musical, la composición y la guitarra, acompañado al cante por Mercedes Cortés. El espectáculo podrá verse este jueves y viernes.

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El siguiente estreno llegará los días 8 y 9 de septiembre con 'Estoy enfadada, estoy rabiosa', una creación de Paloma Díaz y La Permanente que nace de la experiencia personal de la artista tras verse obligada a abandonar la vivienda que había habitado durante más de media vida después de que el edificio fuera adquirido por un fondo de inversión. La pieza, que combina danza contemporánea y vídeo, aborda la pérdida, el cuidado, la identidad y la relación construida entre un cuerpo y el espacio que lo ha acogido.

UN TABLAO CONVERTIDO EN BOSQUE AMAZÓNICO

El flamenco volverá a la programación los días 12 y 13 de septiembre con 'Guacamayo', del artista multidisciplinar José Maldonado. La propuesta funde baile, cante, guitarra, percusión y pintura ejecutada en directo para hacer tangible la esencia del arte jondo.

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En esta creación, el cuerpo funciona como un pincel y el lienzo se convierte en testimonio de una emoción irrepetible. De este modo, la obra plantea un recorrido desde la semilla hasta el fruto en el que el bailaor acaba transformado en pájaro y el tablao, progresivamente, en un bosque amazónico.

Canal Baila continuará los días 17 y 18 de septiembre con 'Eclipse', de la compañía alemana Yibu, que trasladará a la danza contemporánea el krabi krabong, arte marcial tailandés practicado con dos bastones.

La coreógrafa Chun Zhang combina movimiento, sonido y espacios visuales para indagar en la transformación, la identidad, la resistencia y el empoderamiento femenino. El montaje reúne a bailarinas de distintos orígenes culturales y busca conciliar la fuerza y la confianza con la ternura y la transformación colectiva.

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Los días 22 y 23, Javier Martín presentará 'RÆM - las aguas mentales', un solo de danza contemporánea y una instalación audiovisual sobre los estados del sueño.

Septiembre concluirá los días 26 y 27 con 'Líquido infinito', de Carmen Fumero. La obra parte de una pregunta sobre dónde termina un cuerpo y comienza otro cuando la empatía difumina sus contornos.

DE LAS COLMENAS A LO EFÍMERO

La programación de octubre comenzará los días 3 y 4 con 'Enjambre Rave', de la compañía Elías Aguirre. Tres intérpretes conectarán el macrocosmos de las fiestas electrónicas con el microcosmos de un enjambre para observar las vibraciones compartidas entre lo humano y lo no humano.

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La creación propone contemplar la rave como naturaleza y la naturaleza como rave, desdibujando las fronteras entre cultura y biología, tecnología y ecosistema. Luciérnagas, abejas y hormigas sirven como imágenes de un organismo plural que se mueve de manera colectiva sin un centro aparente.

Los días 10 y 11 de octubre será el turno de la compañía mexicana Cuatro x Cuatro y Shantí Vera, que estrenarán 'La razón sensible'. La propuesta reivindica el movimiento como una forma de pensamiento capaz de generar otra imaginación y abrir nuevas posibilidades de existencia y relación.

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El programa de octubre se cerrará los días 29 y 30 con 'moNo nO aWare (NOW)', de BeqVeg-Begoña Quiñones y Verónica Garzón. La pieza toma como referencia la noción japonesa de la belleza de lo efímero para abordar la pérdida como un proceso de disolución y reorganización.

Durante su puesta en escena, cuatro intérpretes transitarán desde una idea aprendida de la dignidad humana hacia una base biológica más cruda, entre la rigidez de la técnica y la vulnerabilidad del instinto. La obra se desarrolla en un espacio de claroscuros, luces de apariencia forense y estructuras precarias.

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EL CANTO POPULAR Y LA MEMORIA FLAMENCA

Ya en noviembre, José Ángel Capel presentará los días 3 y 4 'Antes del alba', un espectáculo de danza española y flamenco en el que la música, el baile y la voz convierten la noche en rito y el amanecer en una experiencia compartida de memoria.

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La pieza investiga los orígenes del canto dentro de la tradición popular española y su vínculo con las faenas y las alboradas realizadas por grupos de hombres.

Canal Baila concluirá los días 3 y 4 de diciembre con 'Coro de estancias x Ana Almagro', una creación de flamenco contemporáneo centrada en la introspección y en el proceso artístico de la coreógrafa.

La pieza reúne al Coro Ars Vocem, dirigido por Isaac Diego García, y el cante flamenco de José Luis Hernández para establecer un diálogo en torno a la memoria, el sueño, la vigilia y los imaginarios individuales y colectivos.

Todos los espectáculos son estrenos absolutos producidos por el Centro Coreográfico Canal y se representarán en la Sala Negra. Las propuestas tienen duraciones de entre 50 y 75 minutos y las localidades individuales están disponibles desde 20 euros.