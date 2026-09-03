Lavrov llama "fuhrer Ursula" a Von der Leyen asegurando que Bruselas trata de concentrar cada vez más poder

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El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se ha referido este jueves a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como "fuhrer", asegurando que Bruselas trata de concentrar cada vez más poder y de tomar decisiones que "nunca fueron transferidas" por los Estados miembros del bloque.

"Llamamos "fuhrer Ursula" a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Está tratando de trasladar a la Comisión Europea competencias y responsabilidades que, según las decisiones adoptadas por la Unión Europea en su conjunto, nunca fueron transferidas a Bruselas y siguen correspondiendo a los gobiernos nacionales", ha asegurado el titular de Exteriores ruso en una intervención en el Foro Económico Oriental que acoge la ciudad de Vladivostok, en el este de Rusia.

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Según las declaraciones recogidas por la agencia TASS, Lavrov ha cargado contra el poder aglutinador del Ejecutivo comunitario afirmando que "esta tendencia es cada vez más pronunciada".

Respecto al futuro de la OTAN, Lavrov ha augurado que la Alianza Atlántica "no va a durar mucho más", afirmando que busca "nuevas razones para prolongar su existencia" pero esto no puede prolongarse mucho más, apuntando que ahora busca centrarse en contener el auge de China.

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"La cuestión de Taiwán sigue cobrando impulso, y este esfuerzo acabará perdiendo fuerza. Una vez más, los votantes preguntarán: "¿Qué estamos haciendo allí?"", ha indicado.

VINCULA A MERZ CON EL NAZISMO

El jefe de la diplomacia rusa ha lanzado también ataques al canciller alemán, Friedrich Merz, criticando las ambiciones militares de Berlín, tras hacer alusión a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. "Ya habíamos visto anteriormente cómo las metástasis del nazismo volvían a aparecer en Alemania, pero cuando el canciller Merz dijo que volvería a convertir a Alemania en la principal potencia militar de Europa, me quedé simplemente horrorizado", ha indicado.

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De esta forma ha avisado de que esta ambición alemana es "muy triste para Europa y extremadamente peligroso". "Europa está convirtiéndose una vez más en una fuente de ideas sobre la superioridad nacional y racial", ha asegurado.

Lavrov ha apuntado así a Merz como el actor detrás de la ruptura de las relaciones entre Rusia y Europa. "Alemania está intentando de nuevo poner a todos los demás bajo su control y frenar cualquier iniciativa hacia unas relaciones normales con Rusia que todavía exista en algunos países de la UE, aunque ya sean muy pocos", ha afirmado.

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CRISIS MIGRATORIA EN EUROPA

También ha tenido palabras contra lo que ha denominado como política de "puertas abiertas" de la UE, que a su juicio ha llevado a una crisis migratoria en el continente. "Está provocando descontento entre la población nativa, que se ve obligada a pagar impuestos para mantener a personas que han llegado al país", ha afirmado.

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Así ha señalado que los ciudadanos ucranianos, huidos de la guerra lanzada por Rusia en 2022, "también entran en esta categoría". "Los países de la UE les han proporcionado subsidios y prestaciones desde el comienzo de la operación militar especial, cuando huyeron de su país, y en algunos casos estas prestaciones superan considerablemente las ayudas por desempleo disponibles para los propios ciudadanos de esos países", ha reflexionado.