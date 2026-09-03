Dreame estrena el robot aspirador con vapor Aqua20 Pro y aumenta su ecosistema con la cámara de acción Leaptic Cube

02/09/2026 Novedades de Dreame en IFA 2026. POLITICA DREAME

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Dreame ha presentado su primer robot aspirador con vapor Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, además de ampliar su ecosistema a la creación de contenido con la cámara de acción Leaptic Cube, entre otras novedades que impulsan su expansión en Europa.

La compañía china ha dado a conocer sus últimas novedades en la feria tecnológica IFA 2026, donde ha querido mostrar su visión de "vida inteligente más conectada", ofreciendo productos que "liberen a las personas de las tareas cotidianas, grandes y pequeñas".

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Los resultados de esta filosofía se traducen en buenas cifras. Tras convertirse en "la marca número 1" de robots aspiradores en Europa y registrar un crecimiento de ingresos del 103 por ciento en 2025, la compañía asegura haber consolidado su liderazgo durante el primer semestre de este año, en un momento donde tiene presencia en más de 120 países y regiones.

Así, Dreame ya cuenta con una red global de más de 10.000 establecimientos físicos y, en el caso de Europa, ha anunciado que sumará 23 nuevas tiendas 'flagship' a finales de este año en localizaciones como Roma (Italia), Zúrich (Suiza), Oberhausen (Alemania) y también en España, concretamente en Barcelona.

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Pero la tecnológica no solo ha destacado su expansión en el mercado, sino también en los hogares de los usuarios. Actualmente, tiene presencia en más de cinco millones de hogares europeos y, durante el primer semestre de 2026, ha alcanzado una cuota de mercado del 39,5 por ciento en Europa Occidental. Concretamente una cuota del 23 por ciento en España.

Todos estos hitos, como ha asegurado, se basan en que desde su fundación han perseguido la innovación, con tecnología que engloba desde motores digitales, hasta inteligencia artificial (IA) y robótica. Esto se refleja en un portfolio de más de 14.000 solicitudes de patentes a nivel mundial, de las que ya dispone de más de 4.400 concedidas.

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Con todo, Dreame ha alcanzado un diverso ecosistema de dispositivos desde el hogar, al jardín, la belleza, la cocina y el entretenimiento, y ha asegurado que su participación en IFA durante esta edición de 2026 supone "un nuevo paso adelante en esta trayectoria". Esto se debe a la presentación de dos nuevas categorías de producto, como son las impresoras 3D y una generación de cámaras de acción.

Estas novedades, llegan de la mano de la nueva identidad corporativa Dreame Group, que reúne a las marcas Dreame, MOVA y NAVEE, entre otras, bajo un mismo grupo tecnológico. Así, aunarán su experiencia en desarrollo tecnológico y capacidades de I+D para crear una base "más sólida".

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AQUA20 PRO ULTRA ROLLER X COMPLETE

Una de las principales novedades presentadas durante la feria ha sido el nuevo robot aspirador Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete, que es el nuevo integrante de la Aqua Series y se distingue por introducir por primera vez una fuente de vapor central capaz de alcanzar los 180 grados.

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El método de limpieza convierte el agua en un "potente chorro de vapor" en cuestión de segundos, a continuación, el vapor se libera a través de cuatro salidas a una temperatura de 180 grados, con lo que ayuda a limpiar las manchas más incrustadas, incluso cuando ya están secas. Tras ello, el sistema de fregado con agua caliente y la mopa termina de limpiar las manchas ya reblandecidas.

Como resultado, Dreame asegura una limpieza profunda con una tasa de eliminación de bacterias del 99,99 por ciento. Además, también incluye el sistema de fregado con agua limpia en tiempo real AquaRoll de Dreame, que cuenta con una presión de 18 N y una velocidad de giro del rodillo de 300 RPM. Una vez finalizada la limpieza, la mopa se lava a 100 grados.

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El nuevo Aqua20 también ha sido diseñado para garantizar una cobertura precisa de todo el espacio incluyendo las esquinas. Eso es gracias a la tecnología MopExtend, que permite extender el rodillo de la mopa hasta 8 cm, el doble que su versión anterior.

En cuanto a su capacidad de moverse por los espacios, cuenta con visión mediante IA mejorada, impulsada por el sistema AstroVision y la navegación Versalift. También cuenta con la tecnología OmniSight 4.0, que identifica más de 320 tipos de objetos, detecta obstáculos de tan solo 10 mm y responde incluso más rápido que un parpadeo (en 0,1 segundos).

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Este robot aspirador se completa con el sistema Proleap para superar obstáculos de hasta 10 cm en doble capa, además de contar con la tecnología de cepillo HyperStream Detangling DuoBrush 2.0 junto a una potencia de succión de más de 40.000 Pa.

El Dreame Aqua 20 Pro Ultra Roller X Complete estará disponible a partir del 21 de septiembre por 1.499 euros.

CORTACÉSPED A4 AWD PRO SERIES

En las novedades para el jardín, Dreame ha presentado el robot cortacésped A4 AWD Pro Series, que combina navegación inteligente, corte preciso y tracción todoterreno para abarcar jardines de hasta 3.500 y 5.000 metros cuadrados.

Se guían mediante la tecnología OmniSense 4.0, junto a un sistema de percepción 4 en 1 que combina LiDAR 3D de 360 grados, posicionamiento RTK dual mediante satélite y red, visión binocular con IA que reconoce más de 300 tipos de obstáculos y nuevos sensores laterales duales. Esto permite una cartografía precisa, "incluso en condiciones de poca luz".

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La tecnología EdgeMaster 4.0, por su parte, permite cortar hasta 0 cm del borde con un brazo flexible. Asimismo, las cuchillas de plástico permiten un corte más silencioso. A todo ello se le suman cuatro motores de rueda de alto par, que permite superar pendientes de hasta el 90 por ciento y obstáculos de hasta 7 cm, y el sistema de dirección activa AeroTurn.

La serie A4 AWD Pro estará disponible en Europa durante el primer trimestre de 2027.

CÁMARA LEAPTIC CUBE

Adentrándose en un nuevo mercado de creación de contenido, Dreame ha presentado la mini cámara Leaptic Cube, que cuenta con un diseño ultracompacto de 55,9 gramos y garantiza una imagen profesional con funciones potenciadas por IA.

Admite grabación de vídeo de hasta 8K y 4K a 60 fps con HDR, que resulta en imágenes nítidas y detalladas incluso durante la noche. Además, cuenta con funciones de ultra alta definición de 50 MP. Todo ello, capturado desde un objetivo ultra gran angular de 155 grados.

Sus funciones de creatividad impulsadas por IA facilitan una forma de grabación personalizada e intuitiva, con herramientas como el asistente de Dreame 'Hi Moko', que permite controlar sin manos algunas funciones. También cuenta con modos como AI Scene Recognition, AI Tracking, AI Audio Mode y la función de estabilización GyroSteady AI.

La Leaptic Cube se ha diseñado para aguantar cualquier grabación, con resistencia al agua de hasta 10 metros, autonomía de hasta 110 minutos y hasta 128 GB de almacenamiento interno. Esta cámara estará disponible a mediados de octubre desde 429 euros.

SERIE T DE ASPIRADORES EN SECO Y HÚMEDO

Continuando con la limpieza del hogar, Dreame ha aprovechado su paso por IFA para lanzar los nuevos aspiradores en seco y húmedo de la serie T, que ya fueron presentados en el evento internacional Dreame Sphere celebrado en mayo de este año en París (Francia).

Esta serie estará disponible en toda Europa a partir del 15 de septiembre, compuesta por los modelos T12 Pro, T14 Pro, T15 Pro Heat, T16 Pro Heat y T16 Pro Steam, con distintas experiencias de limpieza en seco y húmedo, hasta soluciones avanzadas con agua caliente y vapor.

Esta serie estará disponible en España desde 319 euros para la versión T 12 Pro, hasta 649 euros para la versión T16 Pro Steam.