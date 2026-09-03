DJI actualiza sus robots aspiradores con un brazo robótico que limpia debajo de los muebles y un modo de datos local

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DJI ha actualizado su serie de robots aspiradores con función de fregado ROMO con una segunda generación que incorpora un brazo robótico de oscilación ultraamplia para limpiar debajo de los mueblas y un modo de datos local para evitar que fotos y vídeos hogar se guarden en servidores externos.

La firma tecnológica se introdujo el año pasado en los dispositivos robóticos de limpieza del hogar con la serie ROMO, un robot aspirador que también friega el suelo y que incorpora tecnología procedente de sus drones para detectar con precisión los obstáculos y trazar rutas de limpieza.

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Como ha mostrdao en el marco de IFA 2026, esta tecnología se ha desarrollado "desde cero" en ROMO 2 como un sistema de percepción capaz de detectar obstáculos a nivel del suelo "con una precisión milimétrica", incluidos los que son transparentes, como el cristal, así como de esquivar de forma autónoma obstáculos nuevos, que no ha visto antes.

El robot también proyecta desde la parte inferior un haz de luz uniforme sobre el suelo para detectar la suciedad y los obstáculos en condiciones de poca iluminación.

Esta percepción que le permite detectar obstáculos y tomar decisiones está impulsada por inteligencia artificial. Con esta tecnología, DJI asegura que el robot puede comprender las características de distintas zonas y distinguir entre residuos y líquidos, para adaptar el modo de limpieza al tipo de suciedad o de superficie, por ejemplo, si se trata de alfombras.

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Sus capacidades de limpieza inteligentes también permiten que ROMO 2 priorice los espacios abiertos, vuelva a fregar cuando sea necesario o eleve automáticamente sus paños de mopa cuando corresponda.

Los robots ROMO 2 como novedad incorporan un brazo robótico guiado por LiDAR que puede oscilar 123 grados y tiene un alcance de 7,8 cm para llevar la limpieza profunda a donde más se necesita, como debajo de los muebles.

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Las patas robóticas utilizan la mecatrónica de DJI para detectar umbrales y elevarse para cruzarlos, para lo que emplea unas patas robóticas que le ayudan a superar obstáculos de un solo nivel de hasta 4 cm y obstáculos de doble nivel de hasta 8,5 cm.

Para la limpieza en alfombras, ROMO 2 hace descender una placa de presión para sellar la parte que va a aspirar contra el suelo y extraer el polvo incrustrado en una sola pasada, con una potencia que alcanza los 36.000 Pa.

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Esta generación de robots de limpieza para el hogar se acompaña de una base autolimpiante que elimina la suciedad con cuatro chorros de agua a alta presión y un puerto de succión de residuos de 16 mm, que hasta un año de funcionamiento sin mantenimiento. La base también sirve de cargador para el robot, con sistema de carga rápida de 55 vatios.

ROMO 2 se gestiona desde la aplicación DJI Home. Como novedad, incluye un modo local --estará diponible a finales de año--, que protege los datos que recoge el robots aspirador al cortar la conexión a internet para evitar la sincronización involuntaria con servidores externos. La 'app' también permite desactivar la cámara y el micrófono.

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DJI ROMO 2 estará disponible a partir de septiembre en dos configuraciones: ROMO P2, desde 1.299 euros, y ROMO A2, desde 1.199 euros.