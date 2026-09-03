El Rayo dice que la empresa auditora ha dado ya a la Comunidad un informe "favorable" de seguridad y salubridad

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El Rayo Vallecano ha asegurado que la empresa CEDIAL, responsable del informe de auditoría creado el 12 de diciembre de 2025 y firmado el 14 de julio de este 2026, "ha remitido ya" a la Comunidad de Madrid "un informe preliminar favorable" donde "se acredita el pleno cumplimiento de los sistemas de seguridad y salubridad" del Estadio de Vallecas.

El club franjirrojo informó este miércoles, desde su página web, de "una visita técnica" realizada a su estadio "por parte de personal" de la Comunidad junto a "representantes" de CEDIAL y el "técnico firmante" del polémico informe, el cual "sirvió de fundamento principal para la adopción de la medida cautelar de suspensión de la concesión".

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"Con el propósito de facilitar una inspección completa, rigurosa y precisa, el Rayo ha puesto a disposición de los técnicos asistentes todo su personal especializado, así como los responsables del mantenimiento de las distintas instalaciones del estadio", indicó el club vallecano.

"Tras la exhaustiva revisión practicada sobre los elementos, instalaciones y sistemas de seguridad y salubridad del recinto, tanto el técnico auditor como el resto del personal técnico asistente han comunicado a los representantes del club que el Estadio de Vallecas cumple plenamente con las medidas y condiciones exigibles en materia de seguridad y salubridad", subrayó el comunicado de prensa.

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"Asimismo, consta al club que la empresa auditora CEDIAL ha remitido ya a la Comunidad de Madrid un informe preliminar favorable, en el que se acredita el pleno cumplimiento de los sistemas de seguridad y salubridad del estadio. Estas conclusiones corroboran lo que el Rayo ha venido manifestando y acreditando documentalmente desde la adopción de la medida cautelar", recalcó la entidad vallecana en su nota.

Luego el mismo texto de prensa detalló toda la documentación que obra en poder de la Comunidad de Madrid y que, en sus palabras, "se ha visto plenamente respaldada por el resultado de la inspección realizada" este miércoles, tanto "por los técnicos de la propia Administración autonómica" como "por el auditor firmante del informe inicial".

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"La conclusión es clara: el Estadio de Vallecas cumple plenamente con las condiciones exigibles de seguridad y salubridad. Mediante la puesta a disposición pública de esta documentación, el Rayo pretende que cesen los juicios de valor carentes de respaldo técnico y que prevalezcan los datos objetivos, los informes especializados y la necesaria coherencia institucional", incidió la entidad vallecana en su comunicado.

"El club considera imprescindible dejar a un lado cualquier confrontación pública o mediática y centrar todos los esfuerzos en permitir que el Rayo Vallecano dispute su próximo partido frente al Real Racing Club de Santander en el Estadio de Vallecas", apuntó el texto.

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"En este momento no existe ningún motivo técnico u objetivo relacionado con la seguridad o la salubridad del recinto que justifique el mantenimiento de la suspensión cautelar", continuó la nota de prensa.

"De no producirse el levantamiento inmediato de dicha medida, la responsabilidad por los graves perjuicios que se están causando al club y a toda su masa social, tanto en el ámbito deportivo como en el económico, empresarial e institucional, corresponderá a la Comunidad de Madrid", advirtió la entidad presidida por Raúl Martín Presa.

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"Impedir que el Rayo Vallecano dispute sus encuentros en su estadio puede comprometer gravemente su rendimiento deportivo e incluso contribuir a generar consecuencias irreparables, como un eventual descenso deportivo de categoría. Ello ocasionaría un perjuicio de extraordinaria magnitud para una institución centenaria, para sus aficionados y para el conjunto de la región de Madrid", agregó la nota.

"Por todo ello, el Rayo Vallecano reitera que no existe motivo alguno para que el próximo encuentro frente al Real Racing Club de Santander no se celebre en el Estadio de Vallecas y apela a la responsabilidad, a la coherencia y a la lealtad institucional de la Comunidad de Madrid para que adopte, con carácter inmediato, las decisiones necesarias que permitan su celebración", zanjó el largo comunicado de prensa.

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