Exportadores salvadoreños prevén aumento de costos por restricción en el Canal de Panamá

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San Salvador, 2 sep (EFE).- La presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (Coexport), Silva Cuéllar, afirmó este miércoles que la disminución del paso de buques en el canal de Panamá que se aplicará desde el jueves en la vía interoceánica generaría una subida en el costo de las operaciones, en cuanto al traslado de insumos y mercadería.

"¿Cuál es el efecto?, que todo se vaya más caro", dijo Cuéllar a periodistas al ser preguntada sobre el tema a la salida de un canal de televisión cercano a la capital.

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Cuéllar apuntó que "mucha de la carga (de mercadería), cómo ya no puede llegar, se descarga en Panamá y se viene vía terrestre, eso encarece la operación", y añadió que se espera que el costo por contenedor no alcance los niveles registrados durante la pandemia del Covid-19.

"Alternativas hay, pero que se encarece, se encarece", agregó.

El canal de Panamá restringe desde este jueves a 34, de una media de 36, los tránsitos diarios de buques, una medida que busca ahorrar el agua dulce que le proveen dos lagos que ya sufren por la falta de lluvias asociadas al fenómeno El Niño.

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La restricción del tránsito, la primera desde la crisis hídrica de 2023 que llegó a limitarlo a 22 diarios a finales de ese año también por El Niño, se suma a la reducción del calado - la parte sumergida del barco - ya en vigor en la ampliación mediante un cronograma que arrancó el pasado 3 de julio.

Al canal interoceánico, por el que pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial, lo alimentan los lagos artificiales de Gatún (1913) y Alhajuela (1935), y su cuenca hidrográfica presentó entre mayo y agosto pasados un déficit de lluvias del 34 %, según datos oficiales.

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Entre enero a julio pasado, las exportaciones salvadoreñas crecieron un 4,41 % al alcanzar 4.036,74 millones de dólares, 170,87 millones más que en los siete meses del año pasado, mientras el monto de las importaciones llegó a 11.145,48 millones de dólares en 2026, un 8,51 % más que los 10.271,43 millones registrados el año pasado.

Esto generó que el déficit comercial de El Salvador se elevara cerca de un 11 % entre enero y julio de 2026, en comparación con el año pasado, y se situó en 7.108,74 millones de dólares, de acuerdo con datos oficiales. EFE

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