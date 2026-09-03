Dimite el ministro de Defensa estonio por escándalo relacionado con adquisición de armas

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Riga, 3 sep (EFE).- El ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, dimitió este jueves por un escándalo relacionado con la adquisición de armas y debido a un informe de la Oficina Nacional de Auditoría crítico con la gestión general del gasto en materia de defensa.

Pevkur, miembro de la formación gubernamental Partido Reformista, que también integra el primer ministro Kristen Michal, confirmó su dimisión en un programa matinal de televisión, recogió la cadena pública ERR.

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El ministro de Defensa dimitió después de que al informe auditor, con fecha del 28 de agosto, le siguiera la revelación el miércoles a cargo del diario Eesti Ekspress según la cual Estonia había demandado a una firma india a la que se pagó por adelantado 70 millones de euros para proyectiles de artillería destinados a Ucrania.

Según el Eesti Ekspress, la empresa no fabricó ni vendió ningún proyectil, pero los responsables de las adquisiciones de defensa de Estonia llevaban negociando con ella desde 2024 y le habían realizado pagos por adelantado.

"La auditoría pone de manifiesto que el Ministerio de Defensa, las Fuerzas de Defensa de Estonia y el Centro de Inversiones en Defensa de Estonia no han realizado los esfuerzos suficientes para resolver los graves problemas relacionados con el uso de los fondos y la contabilidad de los activos", dijo el auditor general Janar Holm en unas declaraciones recogidas por ERR.

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Pevkur afirmó que, como ministro, no podía supervisar todos y cada uno de los detalles de las actividades de contratación de las Fuerzas Armadas y sus organismos, pero que asumiría la responsabilidad política por las deficiencias detectadas por la Oficina Nacional de Auditoría.

"Como ministro de Defensa, por supuesto que debo reconocer que soy responsable de todo el ámbito que compete a mi ministerio y, si ahora estáis esperando esa gran respuesta, pues, evidentemente, un líder debe tener tanto el valor como la talla para asumir la responsabilidad como una cuestión de responsabilidad política, incluso cuando no exista responsabilidad personal", indicó Pekvur en unas declaraciones citadas por ERR.

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"Asumiré esa responsabilidad y el primer ministro tendrá que buscar un nuevo ministro de Defensa", agregó.

Pevkur, que ocupa el cargo de ministro de Defensa desde 2022, subrayó que no era responsable, ni directa ni personalmente, de todo lo criticado en el informe de auditoría ni del escándalo de la adquisición de proyectiles de artillería.

"El ministro de Defensa no lleva a cabo negociaciones contractuales. El ministro de Defensa no cuenta calcetines ni munición. El ministro de Defensa toma la decisión fundamental de apoyar a Ucrania", declaró.

Abogado de formación, Pevkur ya ha ocupado cargos en el Gobierno anteriormente.

De 2014 a 2016, fue ministro del Interior y, de 2012 a 2014, se ocupó de la cartera de Justicia. Entre 2009 y 2012 fue titular de Asuntos Sociales. EFE